El alcalde de Córdoba destaca que las Cruces de Mayo "vuelven a la tradición" y espera que los patios ayuden al turismo

La Fiesta de las Cruces de Mayo de Córdoba, en la Plaza de la Compañía. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado este lunes "muy satisfecho" por el desarrollo de la Fiesta de las Cruces de Mayo, que van "por muy buen camino", después de que tras la pandemia del Covid "tenía un riesgo cierto de torcerse, acabar desvirtuándose lo que ha sido siempre y convertirse en un gran botellón en la calle", pero en los dos últimos años "se ha corregido por completo ese camino" y "se vuelve a la tradición".

En declaraciones a los periodistas, el regidor también ha dicho que está "muy esperanzado" después del comienzo de año "difícil" en que la Fiesta de los Patios "sirva no sólo para consolidarse como el gran hito cultural y patrimonial que tiene la ciudad, sino también que ayude al sector turístico, que tuvo un primer trimestre bastante difícil entre el accidente de tren de Adamuz, que fue una tragedia humana y además tuvo una consecuencia económica terrible, y el tren de borrascas, y haya cifras de visitantes que colaboren al desarrollo económico".

En relación con la primera de las fiestas, Bellido ha destacado que "cada año se están haciendo mejores cruces, más vistosas, más bonitas", aspecto que también se recoge en las bases, de manera que "cada año lo tiene más difícil el jurado", al tiempo que ha elogiado que "se está conviviendo mejor, se ha eliminado el botellón por completo del conjunto histórico, actuando la Policía" cuando ha hecho falta, "que por eso hay sanciones".

Asimismo, ha resaltado que "se abren nuevas cruces en los barrios de crecimiento de la ciudad, que se están incorporando a la tradición", precisando que "son zonas donde no hay tensión y donde hay un ambiente familiar", de modo que "la inmensa mayoría de vecinos están contentos".

Al respecto, el primer edil ha apuntado que "es una fiesta que efectivamente aglomera a miles de personas y no ha habido incidencias", de forma que "se ha convivido mejor y se va a seguir mejorando", para lo cual de cara al año 2027 ya tienen "algunas notas de mejora", como "poner más baños portátiles por toda la ciudad, porque se ha detectado que quizás se queden escasos", a la vez que "habrá un incremento en el control del ruido".

En cuanto a los patios, el alcalde ha subrayado que esta festividad "nos abre al mundo, al abrir los propietarios y los cuidadores sus casas", a la vez que "se abre el resto de la ciudad", siendo "una fiesta local y universal", de ahí que sea "Patrimonio de la Humanidad". En este sentido, ha defendido "consolidar el buen camino que ya llevamos".