El alcalde de Córdoba valora las visitas a los patios y la ocupación hotelera con 86,5% de media

Archivo - Turistas que esperan para entrar a visitar patios de San Basilio, en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este martes las visitas que han registrado los patios en sus dos semanas de fiesta y concurso, con un total de 956.288, siendo "la segunda cifra más alta después de la pandemia", algo que "está muy bien", al tiempo que ha resaltado la ocupación hotelera con un 86,55% de media durante los días de esta celebración.

En una rueda de prensa, el regidor ha comentado que "el año pasado estuvo en el millón de visitas" y cree que la cifra de este año "apuntala que hay un impacto muy importante", porque "apenas hay diferencia y hay que tener en cuenta que los primeros días estuvo lloviendo y eso también retira a público de los patios".

En este sentido, cree que "es una cifra muy positiva, que refuerza una tendencia", al tiempo que ha manifestado que buscan, "no en los patios, sino en general en el turismo, crecer en calidad y en gasto medio, porque también se puede caer en el riesgo de morir de éxito como nos pasemos de visitantes en los patios", que "la visita se puede volver incómoda", de modo que "el día que haya un aluvión de personas seguramente entonces haya una bajada más pronunciada".

Por tanto, ha defendido "tener siempre el equilibrio que es difícil de alcanzar entre una experiencia de calidad, de disfrutar de verdad de la Fiesta de los Patios, que venga gente a disfrutarlo, porque es bueno que los conozcan y es bueno para la economía local, pero con un equilibrio".

Mientras, en la ocupación hotelera, Bellido ha expresado su "satisfacción", porque "no hay una bajada", al tiempo que la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha destacado "el buen desarrollo" de la Fiesta de los Patios y ha resaltado que "cada año se consolida como una celebración con un gran tirón turístico".

En una nota, Aguilar ha declarado que "las cifras hablan por sí solas y apuntan a que durante las dos semanas en las que se ha desarrollado la fiesta, del 4 al 17 de mayo, la ciudad ha registrado una ocupación hotelera del 86,55%, según datos recabados por la propia Delegación entre los establecimientos de la capital".

Así, la edil ha indicado que "el grado de ocupación ha sido alto no sólo los dos fines de semana, si no entre semana en días en los que normalmente hay menos afluencia de turistas en los hoteles, como puede ser un martes o un miércoles, jornadas en las que o se ha rozado o se ha llegado al cien por cien de ocupación".

La delegada ha recordado que "esta edición de los patios ha cerrado con 956.288 visitas y se ha asentado como una fiesta con un importante peso no sólo cultural y social, si no también turístico". Aguilar ha manifestado que esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, "nos diferencia y posiciona en el mundo como una ciudad única".

Por ello, ha añadido que "los patios están presentes siempre de manera especial en nuestras campañas de promoción turística, tanto de ámbito nacional como internacional, porque el simbolismo de la flor y de todo lo que rodea a la vida en un patio nos identifica como ciudad y nos hace genuinos, lo que es un atractivo sin igual para el turismo".