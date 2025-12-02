El alcalde de Jaén analiza las demandas del sector primario con organizaciones agrarias

Reunión con representantes de organizaciones agrarias. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha mantenido una reunión con representantes de organizaciones agrarias para trazar líneas de trabajo encaminadas a dar respuesta a las demandas y a solucionar las diferentes problemáticas que empresarios y trabajadores del sector primario tienen en la capital.

En el encuentro han participado, entre otros el secretario generales de UPA y su homólogo en Andalucía, Cristóbal Cano y Jesús Cózar, así como el secretario general de COAG-Jaén, Francisco Elvira, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

"El objetivo era abordar los diferentes problemas que se nos plantean por parte de las organizaciones, tratar las necesidades que nos trasladan desde el sector. Y, ya de paso, entendemos que la reunión ha sido una oportunidad porque somos conscientes de que el sector primario es muy importante para la capital y para la provincia", ha comentado el regidor, que ha estado acompañado por el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno.

Millán ha trasladado la "intención de abordar esas iniciativas" que se plantean y que "se tienen que llevar a cabo para mejorar y facilitar la actividad económica de los agricultores". Pasan, entre otras cosas, por la mejora de caminos y de la gestión de los temporeros, al margen de "tras cuestiones que demanden para que puedan verse apoyados y atendidos por este Ayuntamiento".

"En nuestra anterior etapa de gobierno, esa interlocución nos llevó a atender algunas de esas demandas: compromisos ejecutados entre los que destaca el arreglo de más de 8.000 metros de caminos agrícolas en el mandato anterior con la adecuación de algunos tan importantes como el de Los Coches o el de "Fuerte del Rey a Grañena. Caminos que se ejecutaron con fondos europeos y de la Junta de Andalucía que tardó casi tres años en conceder las ayudas para poder ejecutarlos", ha señalado.

Al respecto y tras añadir que se llegaba "de años del PP en el Ayuntamiento en los que en ocho años no se pidieron ayudas", ha destacado que "las intervenciones agrícolas que se hicieron llevan nuestro sello".

"Por este motivo, contar con el apoyo de las organizaciones agrarias para seguir trabajando en esta línea es muy importante y este gobierno, ahora con el PSOE y JM+ está comprometido y concernido con la atención a las y los agricultores de nuestro término municipal", ha subrayado el alcalde.

PAC

Por parte de UPA, Jesús Cózar ha relatado los distintos temas abordados en el encuentro, a los que ha sumado la próxima reforma de la PAC, "que tanto afecta a Jaén capital": "En la medida en que estamos hablando de la ciudad de Jaén, donde más expedientes de la PAC se tramitan", ha explicado.

Desde la organización también se ha planteado asuntos como "la falta de mano de obra, la atención de temporeros inmigrantes en albergues, el tema de la campaña de la recolección de aceituna, o de riego que afecta a la capital, la situación de falta de precios, de la baja rentabilidad en las explotaciones, sobre todo en el olivar tradicional".

"Una reunión muy productiva, en definitiva, en la que hemos trabajado y trazado líneas de trabajo conjuntos para abordar temas importantes que afectan al sector primario, en especial al olivar de Jaén Capital, y seguro que será un trabajo fructífero", ha manifestado Cózar.

Una valoración que también ha compartido el secretario general de COAG Jaén, que ha agradecido al Ayuntamiento "su disposición a la interlocución con los agricultores y las organizaciones agrarias que los representa".

"Hemos abordado muchos temas que afectan a la capital y que son de vital importancia para los agricultores, especialmente ahora con la campaña iniciada, con el tema de la falta de mano de obra, y las soluciones que podríamos darles desde Jaén, como centro de la provincia y ciudad más representativa de esos problemas que se trasladan al resto de la provincia", ha dicho.

Para Elvira, "es fundamental seguir manteniendo esta interlocución con el Ayuntamiento para adelantarnos y poner solución a esos problemas que pueda haber.