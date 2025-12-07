Alcaldesas socialistas de Córdoba apoyan a militantes de Málaga tras el caso de presunto acoso sexual en Torremolinos

Archivo - La alcaldesa de Baena, María Jesús Serran (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE BAENA - Archivo

CÓRDOBA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas socialistas de la provincia de Córdoba han trasladado este domingo su adhesión "firme y sin reservas" al comunicado emitido por las militantes del PSOE de Málaga bajo el mensaje 'Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta', tras la denuncia al secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.

En un comunicado remitido a Europa Press por la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha condenado "de manera absoluta y enérgica" cualquier forma de acoso, abuso, violencia o comportamiento machista, además de afirmar "con rotundidad" que "ni las siglas, ni los cargos, ni las instituciones pueden situarse por encima del derecho fundamental de todas las mujeres a vivir libres de violencia, con dignidad y seguridad".

"Reclamamos tolerancia cero ante estas conductas, sin importar quién las cometa ni en qué ámbito se produzcan. Manifestamos además nuestro apoyo total, sincero y sororo a la compañera que ha dado el paso de denunciar los hechos, así como a cualquier mujer que pueda estar atravesando una situación de violencia o injusticia", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que las militantes del PSOE de Córdoba "son plenamente conscientes del coste personal, emocional y político que implica alzar la voz". En palabras de la alcaldesa de Baena, "no existe avance democrático posible sin la garantía de que todas las mujeres puedan vivir sin miedo". "Nuestro deber es acompañar, proteger y responder con firmeza ante cualquier agresión", ha añadido.

En este sentido, ha exigido la aplicación "inmediata, rigurosa y sensible" de los protocolos internos del partido, asegurando una actuación "rápida, independiente y contundente". Por ello, ha afirmado que desde la formación respaldan todas las medidas cautelares adoptadas por la dirección del PSOE y "defendemos que la respuesta política y orgánica sea siempre coherente con nuestros valores feministas".

"El feminismo no es un lema: es un principio político y ético que guía nuestras acciones. Apostamos por un PSOE que sea ejemplo de justicia, respeto y protección, que actúe con hechos claros para respaldar a quienes denuncian y avanzar hacia la erradicación definitiva de la violencia. Hoy, unidas, afirmamos: Ni una mujer sola. Ni una agresión sin respuesta. Ni un paso atrás en la lucha feminista".