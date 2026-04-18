La Alhambra intervendrá en el terrado de las Caballerizas de la Alcazaba

Archivo - Alcazaba de la Alhambra, vista de la ciudad de Granada. Archivo - ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra intervendrá para solventar los problemas de degradación en el terrado de las Caballerizas de la Alcazaba que, junto con la Torre de los Hidalgos, comprenden dos destacados elementos del recinto fortificado.

El origen de ambas partes se remonta a época medieval, jugando un importante papel en el entramado de acceso a la Alhambra por la Puerta de las Armas (siglo XIII).

No obstante, su estado actual es el resultado de profundos cambios introducidos tras la conquista castellana a comienzos del siglo XVI, así como de sus continuas reparaciones a lo largo del tiempo, según se desprende de la memoria del proyecto, consultada por Europa Press.

El objetivo de estos trabajos, que han salido a licitación con un presupuesto estimado de cerca de 258.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, es realizar labores de conservación y corrección de humedades en el terrado de las Caballerizas.

El terrado y sus bóvedas han sido de los puntos que más reparaciones ha sufrido a la largo de la historia. Operaciones casi siempre asociadas a problemas de filtraciones y grietas a causa de defectos en el diseño de su construcción.

Con el cierre de la puerta de las Armas en el último tercio del siglo XVI las caballerizas dejan de cumplir su función y pasan a utilizarse como presidio y cuartel hasta el siglo XIX.

Desde mediados del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, la Alcazaba sufre un acusado estado de abandono y degradación. Las únicas intervenciones de restauración importantes en ambos espacios se realizan en 1915 con Modesto Cendoya.

En 1987 se redacta un proyecto de corrección de humedades en las cubiertas de las Caballerizas y Torre que no llega a materializarse.

En la actualidad, el terrado presenta importantes problemas de filtraciones que se observa en las numerosas manchas de humedad y escorrentías de agua que se filtra por las bóvedas de las Caballerizas.

Esta situación prolongada en el tiempo ha generado la degradación de las fábricas, morteros y ladrillos que conforman el conjunto de la estructura de bóvedas, pilares y arcos. Por todo ello, se precisa desarrollar la presente obra.