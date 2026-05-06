Aminer integra a Rocaragón como nueva empresa asociada con más de 40 años de experiencia en el sector extractivo. - AMINER

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica, Aminer, ha incorporado como nuevo socio a Rocaragón, empresa dedicada a la investigación geológica, la exploración minera y el desarrollo de recursos minerales metálicos. La empresa forma parte del grupo empresarial de José Francisco Huesa Orta, con más de 40 años de experiencia en el sector extractivo, especialmente en la explotación de carbón, arcillas industriales y roca ornamental.

Según ha informado Aminer en una nota, en la actualidad, la actividad de Rocaragón se orienta hacia la identificación de mineralizaciones metálicas de interés estratégico, en un contexto de creciente demanda de materias primas esenciales para la transición energética y el desarrollo industrial.

Asimismo, Rocaragón desarrolla programas de prospección y exploración en distintas zonas de Zaragoza, Teruel y Ciudad Real, donde analiza la presencia de metales críticos o fundamentales como cobre, plomo, zinc, antimonio, manganeso o wolframio. Estos trabajos buscan identificar nuevas oportunidades de desarrollo y reevaluar áreas en las que ya haya existido actividad minera, pero sea posible aprovechar las materias primas aún presentes gracias a nuevas técnicas geológicas.

Para Aminer, la incorporación de Rocaragón supone sumar una empresa especializada en una fase de la actividad minera en pleno auge, como es la exploración, "necesaria para el desarrollo de nuevos proyectos y el aprovechamiento responsable de los recursos".

SOBRE AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es la entidad sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en España, defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible.