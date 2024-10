Amor (CEOE) afea a partidos que hagan "populismo" con la jornada laboral y exige "autonomía de la negociación colectiva"

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afeado este miércoles a los partidos políticos que hagan "populismo" con la jornada laboral y ha reivindicado "autonomía de la negociación colectiva". Amor, que ha vuelto a pedir "medidas compensatorias" en caso de aprobarse la reducción de la jornada a las 37,5 horas semanales, ha acusado al Gobierno de "querer a través del Boletín Oficial del Estado que crezcan las empresas de 500 trabajadores y que se vayan cerrando las de uno o dos".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa, el vicepresidente de la CEOE ha recordado que España es "muy heterogénea" en cuanto a su tejido empresarial, en el que el 90% de las empresas son microempresas y más del 50%, de uno o dos trabajadores. "A lo mejor, lo que se pretende es querer a través del Boletín Oficial que crezcan las empresas de 500 trabajadores y vayamos cerrando las empresas de uno y dos trabajadores. Ése no es el camino", ha alertado Lorenzo Amor, que ha sostenido que la patronal "comparte que hay que conciliar la vida laboral y familiar", poniendo como ejemplo de ello que la jornada media pactada en convenio es de 38,2 horas, "por debajo de lo que el Gobierno quería implantar para este año".

No obstante, ha exigido "autonomía de la negociación colectiva". "No se pongan los partidos políticos a hacer populismo con el tema de la jornada laboral", ha criticado Amor, que ha cuestionado que "trabajando menos se gana productividad". "No sé de dónde se saca eso, porque según la Encuesta de Población Activa (EPA) cada vez trabajamos menos horas, pero también cae la productividad", ha señalado el también presidente de ATA. "Cuando se habla de beneficios empresariales se acuerdan de las grandes empresas. Pero es que ésa no es la realidad" de la inmensa mayoría del tejido empresarial, ha puntualizado Amor.

"Dejen que nosotros --patronal y sindicatos-- hablemos y negociemos. Esto es un capricho de alguien pero ¿quién lo paga?", se ha preguntado el vicepresidente de la CEOE, que ha asegurado que las dos partes quieren "seguir trabajando en la negociación colectiva para ir reduciendo la jornada laboral". "Las organizaciones empresariales no vamos a apoyar algo que va en contra de la pequeña empresa y contra los autónomos y que no es bueno para el país", ha apostillado.

Sobre la propuesta esbozada por la ministra de Seguridad Social, Enma Saiz, de bajas laborales flexibles, el vicepresidente de la CEOE ha confiado en que el Ministerio "nos haga un planteamiento" y ha recordado que "ya existe la incapacidad permanente parcial que te permite realizar una actividad diferente a la que trabajas habitualmente". En cualquier caso, "esto hay que hacerlo en la mesa de diálogo", aunque ha sostenido que hay "muchas personas con enfermedades crónicas" para las que trabajar "es algo bueno para la salud mental y para afrontar la enfermedad". "Si lo quieren hacer de forma voluntaria, no lo veo nada mal", ha puntualizado. "Lo que no puede ser --ha reprochado-- es que oigamos a ministros del Gobierno decir que hay que trabajar menos para vivir mejor y que no permitamos trabajar a gente para tener más calidad de vida".

Sobre la propuesta de jornada laboral, la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha preguntado "¿eso quién lo paga?", en alusión a que un recorte de horas "supone un recorte de productividad". "Todos queremos conciliar, pero tenemos que llegar a un equilibrio", ha subrayado, al tiempo que ha augurado que esta cuestión es "complicada" si "no se ha consensuado con los empresarios, que son los que tienen luego que llegar a final de mes y pagar. Hay problemas que ajustar, porque las costuras saltan por algún lado", ha concluido. Sobre las bajas flexibles, ha recnocido que "habrá que debatir exactamente cuál es la propuesta y llegar a un acuerdo, pero a mí no me parece mal".