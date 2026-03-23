Ana María Vielba cesa como secretaria del Consejo Audiovisual andaluz al optar a dirigir el Consejo de Transparencia

Archivo - Ana Vielba interviene en una mesa redonda en su etapa como viceconsejera de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. En la Cúpula de Torre Azca, a 14 de octubre de 2024, en Madrid. (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ana María Vielba ha cesado como secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cargo para el que fue nombrada en diciembre de 2024, tras convertirse en candidata a dirigir el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en sustitución de Jesús Jiménez, que ha desarrollado dicha labor por un periodo de cinco años, tras ser designado para ello en febrero de 2021.

El cese de Ana María Vielba como secretaria del Consejo Audiovisual de Andalucía aparece publicado este lunes, 23 de marzo de 2026, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, y fue acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado día 18, que se celebró en Huelva.

Según detalla el decreto de cese de Ana María Vielba, firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, fue el pasado 16 de marzo de 2026 cuando la propia Ana María Vielba presentó un escrito "comunicando su renuncia como secretaria general del Consejo" Audiovisual, de modo que su cese en dicha responsabilidad se realiza a petición propia, según se desprende de dicha resolución en la que desde el Gobierno andaluz se le agradecen "los servicios prestados" en dicho cargo.

Paralelamente, Ana María Vielba comparecerá este miércoles, 25 de marzo, ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz, para que dicho órgano evalúe su "idoneidad" como candidata a dirigir el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, para el que ha sido propuesta por el Grupo Popular.

Posteriormente, el Pleno del Parlamento, que celebra sesión esta semana desde las 13,00 horas del miércoles, someterá a votación su candidatura para dicho cargo.

RENOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Según se recoge en el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, "la designación de la persona titular de la Dirección corresponde al Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta de sus miembros, por el procedimiento que determine la Cámara".

La designación "deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional, con una experiencia mínima de 15 años en materias relacionadas con la administración pública", añade el mismo decreto, que igualmente aclara que "la persona que ejerza la Dirección será nombrada por decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con la designación efectuada por el Parlamento de Andalucía y a propuesta de la Consejería competente en materia de transparencia, por un período de cinco años no renovable".

Antes de ser nombrada como secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía, Ana María Vielba ocupó puestos de alto cargo en el Gobierno andaluz, como secretaria general para la Administración Pública entre enero de 2019 y agosto de 2022, y como viceconsejera en el departamento de Industria y Energía posteriormente.

Nacida en Valladolid, Ana María Vielba es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionaria de carrera de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, con amplia formación en derecho administrativo y gobierno abierto, según informó la Junta tras su nombramiento como viceconsejera de Política Industrial y Energía en agosto de 2022.

CRÍTICA DEL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS

Tras conocerse esta propuesta de nombramiento para la Dirección del Consejo andaluz de Transparencia, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha difundido un comunicado en el que traslada su "firme rechazo y profunda preocupación" ante dicha candidatura.

Según señala el sindicato en su nota, Vielba "ha estado directamente vinculada a planteamientos públicos que defendían el uso de sistemas de inteligencia artificial para recopilar y analizar comentarios de funcionarios públicos en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de construir perfiles individuales --denominados 'genoma del funcionario'-- en función de sus opiniones, intereses y posicionamientos".

"Dichos planteamientos no solo contemplaban el análisis masivo de datos personales obtenidos de entornos digitales, sino que además abrían la puerta a su utilización en procesos internos de la administración, incluyendo la provisión de puestos o el desarrollo profesional de los funcionarios públicos", según advierte el SAF, que teme que, en la próxima legislatura, "puedan reactivarse iniciativas similares al denominado 'genoma del funcionario'", trayendo consigo "un grave retroceso en garantías democráticas y en la protección de derechos fundamentales".

Por ello, desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios instan "a los grupos parlamentarios" andaluces a "actuar con responsabilidad institucional y a no respaldar este nombramiento", porque "la elección de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos no puede generar dudas ni controversias sobre el compromiso con los derechos fundamentales", y "debe recaer en perfiles que ofrezcan garantías plenas, incuestionables y coherentes con la defensa de la privacidad, la libertad de expresión y el uso ético de la tecnología", concluyen desde el SAF.