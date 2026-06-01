Andalucía avisa de que la falta de inversión en redes eléctricas es un "cuello de botella" para construir viviendas

El consejero en funciones de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

CARMONA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha avisado este lunes de que la falta de inversión por parte del Estado en infraestructuras eléctricas no sólo está afectando a proyectos empresariales sino que es también un "cuello de botella" para construir viviendas. En el caso de Málaga, hasta 16.000 viviendas "no se pueden construir por falta de energía".

En la inauguración a la que ha asistido de la planta fotovoltaica Rey Solar de Recurrent Energy, en Carmona (Sevilla), el consejero ha señalado que "lo que no puede ocurrir" es que "el avance de las energías limpias en España y, singularmente, en Andalucía se frene por no disponer de las redes y de las infraestructuras eléctricas adecuadas".

En esta línea, el consejero ha puntualizado que en España "se invierte muy poco en redes" y esta falta de inversiones impacta de lleno en el progreso de Andalucía, donde hay identificados 119 proyectos que "no son viables ahora mismo por falta de infraestructuras eléctricas". Un total de 119 proyectos que son "sólidos" y están "identificados".

Además, "se está últimamente desvelando que uno de los límites que tenemos, uno de los mayores cuellos de botella que tenemos a la hora de desarrollar vivienda, es de nuevo la falta de energía". Andalucía "ha hecho sus deberes", ha defendido el consejero en funciones, que ha subrayado que "sin Andalucía no habría transición energética en España".