Andalucía bate récord de exportaciones en el primer trimestre de 2026 con 11.070 millones, un 4,8% más que en 2025

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SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado entre enero y marzo de 2026 el mejor registro exportador para un primer trimestre del año desde que se tienen registros (1995) con 11.070 millones de euros, que suponen un 4,8% más que el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es el mayor de las seis comunidades más exportadoras y contrasta con el estancamiento de la media de España, que registra una subida del 0,7%.

Así, tal y como ha señalado la Junta en un anota de prensa, el "dinamismo de su sector exterior" permite a Andalucía ser la única de las tres comunidades con más exportaciones que consigue superávit de su balanza comercial con 1.508 millones de euros, gracias a una tasa de cobertura del 116%, frente al déficit con el exterior que sufre la media de España, que se sitúa en 11.677 millones, por una tasa de cobertura del 89%, hasta 21 puntos por debajo de la andaluza, según los datos de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborados para la comunidad por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía Trade.

De este modo, en el buen comportamiento de las exportaciones andaluzas ha tenido que ver los buenos resultados alcanzados en marzo, último mes contabilizado, en el que las exportaciones andaluzas alcanzaron su mayor registro histórico para un mes de marzo, de 4.040 millones de euros, con un crecimiento del 8,5% interanual, del que participan las ocho provincias, que son 3,4 puntos más que el de la media de España (5,1%), cuyas ventas de marzo se sitúan en 35.859 millones. De esta manera, Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora en lo que va de año, con el 11,5% de las ventas al exterior de España, tras Cataluña y Madrid.

A este crecimiento cuantitativo acompaña un "buen comportamiento cualitativo por la diversificación que registra el sector exterior andaluz, tanto en el destino de las ventas", con China como mercado que más crece (+50%); como en el origen de las mismas, con seis provincias que registran crecimiento; como el los productos exportados, toda vez que la industria aeronáutica y los productos hortofrutícolas son los principales protagonistas del crecimiento diferenciador que presenta Andalucía frente al de la media de España y las otras dos comunidades más exportadoras.

Por su parte, las hortalizas se consolidan como el principal capítulo exportador de Andalucía en el primer trimestre del año, con un récord para este periodo de 2.060 millones de euros (18,6% del total) y un crecimiento del 20,1% interanual.

Sin embargo, es el sector aeronáutico el que más contribuye al crecimiento de las exportaciones andaluzas, "confirmando el peso estratégico de esta industria en la internacionalización de la economía regional".

En esta línea, las ventas las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, registran el mayor crecimiento del Top 10, un 86% interanual, para alcanzar los 770 millones de euros (7% del total).

Le sigue el aceite de oliva, y dentro del capítulo de grasas y aceites (1.133 millones), que se ve afectado por la bajada del precio de este producto, de manera que sus 880 millones de euros en ventas, suponen una bajada del 8,8% en el valor de las mismas, pero un crecimiento del 2,4% en el volumen exportado, que alcanzan las 205.007 toneladas.

En el ámbito agroalimentario crecen también las preparaciones de hortalizas y frutas (conservas), con 198 millones (1,8%) y un incremento del 1,1%. Frente a las frutas, que desde el cuarto lugar se vendieron por valor de 955 millones (8,6%) y registraron un retroceso del 2,8%.

Además del aeronáutico, destacan las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, que alcanzan los 435 millones de euros (3,9%) y un crecimiento del 17,4%.

Entre las materias primas de la industria, crece el capítulo de minerales metalíferos, escorias y cenizas, con 548 millones (4,9%) y un aumento del 51%. Le sigue el cobre y sus manufacturas (7º), con 530 millones (4,8%) y una ligera bajada del 0,8%.

El capítulo energético ha visto descender su factura exportadora, influido por la coyuntura de precios internacionales del primer trimestre, ocupando el tercer puesto el capítulo de combustibles y aceites minerales, con 999 millones (9%) y una bajada del 22,5%.

DIVERSIFICACIÓN

En cuanto a la diversificación de mercados, China es el país donde más crecen las ventas de Andalucía del Top10, hasta un 50% sobre el primer trimestre de 2025, para alcanzar los 498 millones de euros (4,5% del total).

Por su parte, Alemania lidera los principales destinos de las exportaciones andaluzas, con 1.516 millones (13,7%) y un incremento del 23,1%, el tercer mejor; seguida de Italia, con 1.148 millones (10,3%) y un destacado aumento del 34%, el segundo mayor de los diez primeros países; y Francia, con 1.115 millones (10%) y una mejora del 16,1%.

A continuación, en cuarto puesto está Portugal, que alcanza los 1.022 millones de euros (9,2%) y crece un 10,1%; mientras que le sigue Reino Unido, que registra 632 millones (5,7%) y un descenso del 5,1%.

En sexta posición, está Países Bajos suma 594 millones (5,3%) y un avance del 5,9%, seguido de Estados Unidos, con 530 millones (4,8%) y una caída del 22%.

Cierran el Top 10, Marruecos, con 433 millones (3,9%) y un descenso del 10,9%; y Bélgica, con 259 millones (2,3%) y un leve retroceso del 0,8%.

SEVILLA, LÍDER CON MAYOR CRECIMIENTO En este primer trimestre del año crecieron las ventas de seis de las ocho provincias andaluzas, cuatro de ellas con "récord histórico y cinco con superávit".

De esta manera, Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía y la que registra mejor crecimiento en el primer trimestre de 2025, con una factura de 2.485 millones de euros, lo que representa el 22,4% del total andaluz y un alza del 17,3%. Además presenta superávit comercial de 913 millones y tasa del 158%.

En segunda posición se sitúa Almería con el segundo mejor crecimiento y ventas por valor de 2.339 millones (21,1%) y una subida del 15,9% gracias al buen comportamiento de sus hortalizas, especialmente dentro del conjunto agroalimentario, que la llevan a registrar el mejor trimestre de su historia con cifras récord. Además, registra un superávit de 1.541 millones y tasa del 293%.

Huelva está en tercer puesto con 1.747 millones (15,8%) aunque con un descenso del 5,9%; y le sigue Cádiz, con 1.736 millones (15,7%) y una caída del 14,6%.

A continuación, Córdoba, en quinto lugar y tercera provincia en incremento, registra 968 millones de euros (8,7%) y un notable avance del 13,4%, que la sitúa en cifras históricas con un superávit comercial de 384 millones y tasa del 166%.

Le sigue Málaga, con cifras récord de 895 millones (8%) y un avance del 6,3%. Granada, con 522 millones (4,7%) y un avance del 10,6% que la lleva al mejor trimestre de su historia con un superávit comercial de 120 millones y tasa 130%; y Jaén, que cierra el ranking provincial con 376 millones (3,4%) y un crecimiento del 3,7%, además de un superávit comercial de 62 millones y tasa del 120%.