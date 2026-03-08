Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Imagen de archivo de vehículos que circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado en este fin de semana un fallecido en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, día 6 de marzo, y las 20,00 horas de este domingo, día 8 de marzo, consultado por Europa Press.

En este balance de la DGT se indica que el único siniestro mortal registrado en este fin de semana tuvo lugar a las 13,57 horas del domingo en el kilómetro 21,2 de la carretera A-390, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), que consistió en la colisión de vehículos en marcha con choque frontal y que se ha saldado, además, con dos heridos de carácter leve y uno más en estado de gravedad.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, a las 14,00 horas se atendió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 21 de la carretera A-396.

Posteriormente, según ha advertido el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, un tercer vehículo impactó contra los ya siniestrados.

Los testigos alertaron al Teléfono de Emergencias 112 de que había varios heridos y atrapados. Así, se dio aviso a los Bomberos de Cádiz, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 --que incluso llegó a movilizar el helicóptero-- y a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios han informado de que una persona ha resultado fallecida, sin que por el momento hayan trascendido más datos personales. Además, tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas ya a centro sanitario. En suma, tanto Mantenimiento como Guardia Civil han indicado que los vehículos han sido ya retirados y se ha normalizado la situación del tráfico en la zona.