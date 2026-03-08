Fallece un joven de 24 años en Málaga por una colisión entre una moto y un coche en la MA-21

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - 112 - Archivo

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años de edad ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la MA-21 en Málaga capital al chocar una moto y un turismo en el kilómetro 1 sentido Algeciras (Cádiz).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en una nota, los operativos desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del joven de 24 años de edad.

Tal y como ha precisado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el joven ha fallecido sin que diera siquiera lugar a traslado hospitalario.

Asimismo, han intervenido, tras la activación del centro coordinador 112, los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.