Andalucía cierra el fin de semana con seis fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - A-92. (Imagen de archivo). - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con seis fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 26 de junio, y las 20,00 horas de este domingo, día 28 de junio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

El primer accidente mortal registrado de este fin de semana ha tenido lugar este viernes en el kilómetro 23,1 de la carretera A-7000 a su paso por Málaga capital sobre las 23,30 horas de la noche, que se ha saldado con un fallecido. Este siniestro vial ha consistido en la salida de vía de una moto con desplazamiento.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la familia de la víctima denunció su desaparición el pasado sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha decretado la defunción de un hombre de 60 años de edad.

El segundo siniestro ha tenido lugar este sábado en un camino vecinal de Alcalá la Real (Jaén) sobre las 17,53 horas, que consistido en la salida de calzada con choque con muro o edificio por izquierda de un turismo, el cual se ha saldado con un muerto.

Asimismo, el tercer accidente mortal ha ocurrido en la madrugada de este domingo sobre las 2,35 horas en el kilómetro 977 en la A-7, en Málaga capital, en el que ha fallecido tres personas, y dos personas han resultado heridas --una leve y otra grave--. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de sus canales oficiales, se trata de un impacto entre dos vehículos que provocó que uno de ellos se cayera por un barranco.

Tal y como ha concretado la entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el barranco se sitúa próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 años herido al hospital Carlos Haya.

Por último, el cuarto accidente de tráfico se ha registrado en el municipio onubense de Niebla, en el kilómetro 3,200 de la vía HU-3107, que se saldó con un fallecido. Ha consistido en la salida de vía de una motocicleta.