Andalucía cierra el fin de semana con tres fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado tres fallecidos en dos accidentes de tráfico en vías interurbanas que se han producido durante el fin de semana, según se recoge en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, 30 de abril, y las 20,00 horas de este domingo, día 3 de mayo, consultado por Europa Press.

El primero de dichos siniestros mortales se produjo a las 21,25 horas de la noche de este pasado sábado, día 2, en el kilómetro 6,680 de la carretera A-314, a la altura del término municipal de Barbate (Cádiz), y se saldó con dos personas fallecidas tras la colisión frontal entre dos turismos.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado que fuentes sanitarias confirmaron a la Sala Coordinadora que dos personas han fallecido en este suceso, en concreto, una mujer de 70 años y un hombre de 72 años.

Posteriormente, a las 22,44 horas de la madrugada de esa misma jornada se registraba el segundo de los accidentes mortales de tráfico contabilizados por la DGT. En concreto, se producía en el kilómetro 1019,6 de la carretera A-7 en Mijas (Málaga), y se ha saldado con una persona fallecida a causa de la salida de la calzada con choque.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha concretado que los sanitarios en el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida al accidentado, un varón de 54 años, que falleció en el mismo lugar del suceso.