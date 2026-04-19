Andalucía contabiliza tres fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante el fin de semana

Lugar de un accidente de tráfico en Medina Sidonia (Cádiz). - 112 ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado tres fallecidos y un herido grave en tres accidentes de tráfico en vías interurbanas que se han producido durante el fin de semana, según se recoge en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, 17 de abril, y las 20,00 horas de este domingo, día 19, consultado por Europa Press.

El primero de dichos siniestros mortales se produjo a las 22,30 horas de la noche de este pasado sábado, día 18, en el kilómetro 3 de la carretera A-2235, a la altura del término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), y se saldó con una persona fallecida y otra herida de gravedad tras la colisión frontal entre dos turismos.

Posteriormente, a las 5,00 horas de la madrugada de este domingo se registraba el segundo de los accidentes mortales de tráfico contabilizados por la DGT. En concreto, se producía en el kilómetro 1,600 de un camino vecinal en Campillo de Arenas (Jaén), y se ha saldado con una persona fallecida.

Finalmente, el tercero de los siniestros mortales se registraba a las 9,10 horas de la mañana de este domingo en el kilómetro 20,05 de la A-2003, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz), y como consecuencia del mismo ha muerto otra persona tras una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta, según la información recogida por la DGT en su resumen provisional de accidentes del fin de semana.

El pasado fin de semana se contabilizó un único fallecido en accidentes de tráfico registrados en carreteras interurbanas de Andalucía, al igual que en el mismo fin de semana del año anterior, que en aquella ocasión coincidió con el del Sábado Santo y Domingo de Resurrección de la Semana Santa de 2025.