Por Andalucía critica en Lucena (Córdoba) el "colapso" de la dependencia y reclama "reforzar plantillas"

Rodríguez (centro), entre Villa y Pérez, ante el edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena. - IU

LUCENA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez; el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y el portavoz del grupo municipal de IU en Lucena (Córdoba), Miguel Villa, han criticado este viernes, frente al edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento lucentino, la situación de "colapso" que atraviesa la dependencia en la provincia y Andalucía, responsabilizando de ello a la gestión del Gobierno andaluz del PP.

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha advertido que Andalucía "vive un proceso de envejecimiento cada vez más acusado, mientras el sistema de dependencia no se refuerza". En este sentido, ha explicado que "desde el año 2006 el incremento de solicitudes para el reconocimiento del derecho a la dependencia ha aumentado en un 230% en Andalucía, mientras que las plantillas encargadas de tramitar los expedientes siguen siendo las mismas".

Esta situación está provocando retrasos "muy elevados" en la tramitación, hasta el punto de que "la Ley establece un plazo de 180 días para resolver los expedientes, pero en Andalucía el tiempo medio alcanza los 477 días", lo que evidencia la necesidad de "reforzar plantillas", pues, según ha recordado, "en el último mes 12.000 personas esperan una resolución en Andalucía, de las que 2.000 se encuentran en la provincia de Córdoba".

La candidata de Por Andalucía ha señalado también "las consecuencias más dramáticas de estos retrasos", pues "en Córdoba estamos en torno a tres personas al día que mueren esperando una resolución que nunca llega, a pesar de que tienen derecho a ella".

Rodríguez ha criticado además el modelo de gestión del Gobierno de la Junta de Analucía, que preside el popular Juanma Moreno, y ha defendido la necesidad de "reforzar el sistema público. Hay que aumentar las plantillas de las unidades de valoración, eso es fundamental para que el cuello de botella en la tramitación desaparezca", apostando también por "un modelo de gestión público, universal y gratuito, que se aleje del modelo privatizador".

En este sentido, ha señalado que "el problema no es solo de recursos, sino también de gestión. Hay que dotar de presupuesto suficiente a la dependencia, pero también ejecutar las partidas presupuestarias que se destinan a ella", recordando que en numerosos ejercicios parte de esos fondos "quedan sin ejecutarse".

Por su parte, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha advertido de la "nefasta gestión que viene realizando el Gobierno andaluz" de un servicio que es "un pilar fundamental del estado del bienestar, junto a la sanidad y la educación pública".

Pérez ha lamentado que se den situaciones como la "pérdida de expedientes" por parte de la Administración autonómica y ha recordado que "muchas personas fallecen sin recibir la prestación solicitada", lo cual se debe a que "un derecho fundamental, que ha sido conquistado con muchos años de lucha, hoy el Partido Popular lo está tirando por la borda".

También ha criticado que la Junta "esté favoreciendo la externalización del servicio", señalando que "lo que está provocando el Partido Popular es un ahorro del dinero público y una transferencia de dinero a grandes empresas".

Finalmente, el portavoz de IU en Lucena, Miguel Villa, ha expresado la "preocupación" existente en torno al sistema de dependencia, ya que "aumentan las necesidades y, sin embargo, la Junta sigue igual que lo ha hecho hasta ahora, no dando lo que nuestro ciudadano necesita", y ha recordado que "en Lucena se prestan aproximadamente medio millón de horas de ayuda a domicilio, con cerca de 300 trabajadoras, lo que demuestra la importancia de este servicio para el municipio".