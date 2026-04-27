Andalucía espera ausencia de lluvias para el puente de mayo pese a la presencia de tormentas en los días antecesores

Archivo - Varias personas disfrutan tomando el sol en la playa de la Malagueta. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera una ausencia de precipitaciones y tormentas de cara al puente de mayo en la mayor parte de la comunidad, a excepción de algunas comarcas de Almería y Granada, pese a la "cierta inestabilidad" que se pronostica para los días antecesores en casi todas las provincias andaluzas.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que se esperan tormentas en algunas zonas de la comunidad en la jornada del martes y en el miércoles "puede caer algún chubasco en casi toda Andalucía".

En esta línea, el meteorólogo ha concretado que la Aemet ya ha indicado avisos amarillos este martes, 27 de abril, por lluvias y tormentas en la zona granadina de Cuenca del Genil y en la comarca jiennense de Capital y Montes de Jaén, con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado en una hora.

No obstante, el delegado territorial de la Aemet ha añadido que, a partir del jueves, "tan solo se queda un poco inestable el extremo oriental, con posibles chubascos en torno al jueves e incluso al viernes", siendo "poco probables" que se extiendan en el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas máximas, Del Pino ha señalado que bajarán en las jornadas del miércoles y jueves por la llegada de las mencionadas lluvias, mientras que en el fin de semana volverán a subir. En cambio, las mínimas van a bajar el jueves y el viernes, marcando los termómetros temperaturas por encima de lo habitual durante el fin de semana.

Finalmente, el responsable de la Aemet en Andalucía ha añadido que tan solo se decretarán avisos por viento en el litoral gaditano y en el Estrecho durante el martes, estando las sucesivas marcadas por la ausencia de vientos fuertes.