Andalucía espera una borrasca atlántica "fría y aislada" y un descenso "importante" de las temperaturas desde el sábado

Archivo - Transeúnte por una céntrica calle de Sevilla bajo la lluvia. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía disfrutará de una semana marcada por la ausencia de lluvias y nubosidad hasta el sábado, cuando se formará una borrasca atlántica "fría y aislada que va a persistir varios días", que va a dejar precipitaciones desde el sábado y que "afectará a los primeros días de la próxima semana", al tiempo que tendrá un "efecto importante" en las temperaturas con un descenso esperado de entre cuatro y seis grados en el Valle del Guadalquivir durante las jornadas del fin de semana.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha pronosticado cielos poco nubosos en general desde el lunes hasta el viernes, con "algunos chubascos muy aislados entre el miércoles y el viernes en las sierras orientales", siendo el jueves donde se prevé una mayor intensidad de lluvias.

No obstante, el meteorólogo ha precisado que la citada borrasca atlántica que entrará desde el oeste de Andalucía y que se extenderá por toda la comunidad autónoma dejará "lluvia durante todo el fin de semana".

En cuanto a las temperaturas, Del Pino ha señalado que, al igual que las precipitaciones, "permanecerán sin cambios" hasta la jornada del viernes, pero con la llegada de la borrasca se va a producir un "importante descenso" de cuatro a seis grados, mientras que el domingo "seguirán descendiendo un poco más".

Por su parte, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha apostillado que se esperan vientos de componente oeste y suroeste de flojo a moderado durante el fin de semana en el Valle del Guadalquivir, lo que provocará una sensación térmica de "temperaturas relativamente bajas" unidos al resto de fenómenos meteorológicos.