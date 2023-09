Por Andalucía espera que "se mueva algo en el SAS" tras salir un director y ve "fracaso sonoro" en el Plan de Verano

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado este miércoles que "es algo más que deseable que algo se mueva en el SAS" tras la dimisión del director general de Asistencia Sanitaria, Luis Martínez Hervás, ya reemplazado este martes en la reunión del Consejo de Gobierno, mientras que se ha pronunciado con carácter previo a la comparecencia de esta tarde de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sobre el Plan de Verano para considerar que "ha sido un fracaso sonoro".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, cuestionada si ese relevo en el SAS se podía contemplar como un episodio aislado o podría tratarse de un movimiento de mayor calado, Nieto ha expresado un "espero que sí, que pase algo en el SAS más que seguir desplegando adjetivos benevolentes" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la gestión sanitaria.

La consejera de Salud ha explicado en este jornada, sobre la renuncia de Martínez Hervás como director general del SAS, que a partir de este momento pasará a ser director del área asistencial del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos para que este centro tenga "una acción provincial" y "engrasar" los circuitos entre los el Hospital Valme, el Macarena, el Virgen del Rocío y el de Osuna, todos en la provincia de Sevilla.

Nieto ha reprochado a Moreno que "no puede seguir presumiendo" de la marcha de la sanidad pública, a la que ha descrito "acumulando a personas mal atendidas" y con "plantillas agotadas", a lo que ha sumado que "el aseguramiento privado va como un tiro", antes de concluir que "no hay nadie que esté contento con la gestión, ni los usuarios ni los profesionales".

Sobre el Plan de Verano, objeto de la comparecencia parlamentaria de la consejera, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha apuntado que "no se cubre ni el 15% del personal que descansa en julio y agosto", antes de evocar "los problemas que se derivan para la gente que vive alejadas de las áreas metropolitanas", y de esgrimir "la rueda de precariedad" en la que se mantiene el personal sanitario, aun cuando existe una demanda sindical para que esos trabajadores eventuales "sean contratados, se mantenga fidelizado y no sea despedido", mientras que ha defendido que supone "un personal que hace tareas esenciales, no son un refuerzo".

Tras hablar de "un reguero de gestión lesiva para el interés general", Nieto ha señalado otros aspectos de la gestión sanitaria en Andalucía como que "las listas de espera no sabemos calificar de por dónde irán" después de advertir de que "hace más de un año que no tenemos datos de intervenciones quirúrgicas ni de pruebas diagnósticas" y que por ello "no augura nada bueno", de lo que ha colegido que este cúmulo de déficits "tal vez tenga algo que ver con esta dimisión" del director general del SAS, antes de reclamar "a la consejera modificar una gestión que está siendo nefasta", incluido "un deficiente despliegue del Plan de Verano".