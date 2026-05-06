Andalucía fija servicios mínimos en las guarderías para este jueves por la huelga nacional convocada por CGT y CCOO

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SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía ha dictado los servicios mínimos de cara a la huelga nacional de este jueves en los centros de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), convocada por los sindicatos CGT y CCOO, y que afecta al personal laboral.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press, en todos los centros tendrá que estar el directo y un auxiliar de cocina. Además, en función del número de alumnos, la Administración fija una cantidad mínima de profesionales.

Así, en los centros con hasta 35 menores, tiene que estar un técnico; en los que tienen hasta 70 menores, dos técnicos; en los de hasta 100 menores, tres técnicos; y en los de más de 100, cuatro técnicos. Según la Administración, "se debe tener en cuenta la gran vulnerabilidad del colectivo afectado, ya que no es posible dejar desatendidos a los menores de tres años al tratarse de personas totalmente dependientes".

Ante este hecho, es "obligación de la Administración pública mantener unas condiciones mínimas que garanticen la atención y la cobertura de necesidades básicas para los menores en estos centros educativos que, en caso contrario, obligaría al cierre de los mismos".

CCOO y CGT llaman a esta huelga por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha demandado que el Ministerio y los grupos parlamentarios incluyan este ciclo en el proyecto de Ley de ratios y jornada lectiva, aprobado a mediados de abril en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Asimismo, ha instado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos "la pareja educativa, los apoyos educativos" y "más oferta pública "para poder dar respuesta a todo el alumnado". A las patronales, les ha solicitado que "reflexionen". "Pedimos que progresivamente se equipare a las trabajadoras del sector público con las que trabajan en titularidades privadas", ha indicado. A su vez, ha reclamado al Ministerio que trabajara en la orientaciones que reciben los jóvenes en los centros educativos cuando acaban su formación y deciden dedicarse a la Educación infantil para animar a más hombres a trabajar en el sector.

Por su parte, CGT ha indicado que las convocatorias responden al llamamiento de apoyo en la lucha que les han realizado las trabajadoras del sector, agrupadas en la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI). Según ha explicado, estas trabajadoras quieren que Educación integre el ciclo como etapa educativa "de pleno derecho", "dignificando" sus condiciones laborales y las de la primera infancia. Con ello, quieren que se posibilite una bajada de ratios y la denominada pareja educativa.

Además desean que se favorezca la creación de una red "pública, gratuita, universal y de calidad en 0-3". En su opinión, esta tendría que ser de "100%" de gestión pública y en ella las trabajadoras deberían estar sujetas al Estatuto Básico del Empleado Público. Por último, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reiterado que el Gobierno está "trabajando" en el Real Decreto que regula las ratios del ciclo de 0 a 3 años con la participación de las trabajadoras, con las que se ha reunido en dos ocasiones.