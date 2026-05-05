Andalucía lidera la caída del paro con 22.393 desempleados menos y cae hasta los 557.245, su mejor abril desde 2008

Archivo - Imagen de archivo de trabajadores en la Feria de Abril de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.393 personas en abril en Andalucía en relación al mes anterior (-3,86%) hasta los 557.245 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en abril la mayoría de veces en Andalucía (27 veces) mientras que ha subido en tres ocasiones

En el último año el desempleo acumula un descenso de 61.858 parados, lo que supone un 9,99% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 14.782 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 4.153 menos; Construcción, 1.389 menos; Industria, 1.090 menos y finalmente Agricultura, con 979 menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (387.556), Sin empleo anterior (63.804), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.672), Industria (30.259) y Construcción (45.954).

En cuanto a sexos, de los 579.638 desempleados registrados en abril, 343.587 fueron mujeres, 13.056 menos (-3,6%) y 213.658 hombres, lo que supone un descenso de 9.337 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-4,18%).

En abril, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 5.329 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 17.064 desempleados.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Sevilla donde hubo una mayor caída (-5.825); seguida de Cádiz (-4.227); Málaga (-4.152); Granada (-2.345); Huelva (-1.694); Córdoba (-1.687); Almería (-1.274) y Jaén (-1.189).

CONTRATACIÓN

En abril se registraron 263.563 contratos en Andalucía, un 6,65% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 109.442 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,57% inferior a la de abril del año anterior y 154.121 contratos temporales (un 13,38% más).

Del número de contratos registrados en abril, el 58,5% fue temporal y un 41,5%, indefinidos.

NACIONAL

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año.

Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en abril en 28 ocasiones y ha subido en tres. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 282.891 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2017, cuando disminuyó en 129.281 parados.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.674 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 91.206 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 64.631 varones (-6,5%).

SERVICIOS IMPULSA LA BAJADA DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 46.156 desempleados menos (-2,6%), seguido de la industria (-3.680 desempleados, -2%); la construcción, que restó 3.603 parados (-2,2%), y la agricultura, donde bajó en 2.272 personas (-3%).

Asimismo, el desempleo disminuyó en 6.957 personas (-3%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en abril en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 34.146 mujeres en comparación con marzo (-2,3%), mientras que el masculino se redujo en 28.522 desempleados (-3%).

Así, al finalizar el cuarto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.424.426 desempleadas, su menor cifra desde septiembre de 2008, mientras que el de varones totalizó 932.618 desempleados.

MÍNIMO HISTÓRICO DE PARO JUVENIL

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 43.384 desempleados en abril (-2%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 19.284 personas (-10,2%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 170.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 169.693 desempleados.

EL PARO BAJA EN TODAS LAS CCAA

El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-22.393 desempleados), Cataluña (-8.949 parados) y Madrid (-6.249 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en todas ellas, encabezadas por Madrid (-6.249 desempleados), Barcelona (-6.035) y Sevilla (-5.825).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 6.616 desempleados respecto al mes anterior (-1,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 341.551 desempleados, lo que supone 11.146 parados menos que hace un año (-3,1%).

EL 43,2% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En abril de este año se registraron 1.258.296 contratos, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 543.543 fueron contratos indefinidos, un 7% más que en abril de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en abril fueron indefinidos, porcentaje 1,3 puntos inferior al del mismo mes del año pasado. De hecho, esta proporción es la menor en un mes de abril desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

Dentro de los indefinidos, en abril se realizaron 229.062 contratos a tiempo completo, un 5,8% más que igual mes del año anterior; 129.730 a tiempo parcial (+10,5%) y 184.751 fijos discontinuos (+6,2%).

De todos los contratos suscritos en abril, 658.488 fueron contratos temporales, un 4% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 52,3% del total de la contratación efectuada en el cuarto mes del ejercicio 2026.

En los cuatro primeros meses del año se han efectuado más de 4,8 millones de contratos, cifra un 5% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que casi 2,1 millones han sido contratos fijos (+4,6%) y 2,69 millones, temporales (+3,2%).

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO SUBE AL 78,7%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de marzo (último dato disponible) la cifra de 2.141,6 millones de euros, un 2,7% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.608 euros en el tercer mes del año, un 22,3% más que en marzo del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de marzo fue de 1.029,4 euros, lo que supone un aumento de 24,1 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,4%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.777.568 personas, cifra un 3,4% inferior a la del mismo mes de 2025.