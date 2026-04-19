Por Andalucía logra que la Junta Electoral de Zona dé Córdoba de la razón a la denuncia frente al uso partidista del PP

Archivo - Rosa María Rodríguez (izda.), junto a la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto. - POR ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha valorado la resolución de la Junta Electoral de Zona de Córdoba, que da la razón a la denuncia presentada frente al uso partidista de recursos públicos por parte del Partido Popular en pleno periodo electoral.

Tal y como ha asegurado la formación en una nota, el órgano electoral ha determinado que las publicaciones difundidas por el Partido Popular de Córdoba y por el delegado del Gobierno de la Junta vulneran la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al constituir una campaña de logros en periodo electoral, "quebrando así los principios de neutralidad, objetividad e igualdad entre las fuerzas políticas".

Desde Por Andalucía se ha subrayado que "esta resolución confirma el intento del Partido Popular de utilizar la apertura del tercer punto de urgencias del centro de salud de Levante Sur como herramienta de propaganda electoral".

En este sentido, la coalición ha señalado que "este tipo de prácticas evidencian una estrategia basada en el marketing político, en la que el Gobierno andaluz trata de vender supuestos avances mientras oculta deliberadamente la situación real de la sanidad pública".

Al hilo, la propia resolución recoge la "especial relevancia" tiene el mensaje difundido en las redes sociales del PP de Córdoba donde se vincula explícitamente la apertura del servicio público con expresiones de "éxito político y el 'hashtag' '#JuanmaPresidente'".

En concreto, dicha publicación afirma que el centro sanitario es un 'proyecto que se hace realidad para seguir mejorando la vida de los cordobeses', lo que constituye una alusión directa a logros de gestión con una carga electoralista evidente dirigida a movilizar el voto".

Por ello, Por Andalucía ha criticado que, frente a estas campañas de autopromoción, la ciudadanía sufre a diario las consecuencias del "deterioro del sistema sanitario", con centros de salud "con demoras de entre quince y 20 días, servicios de urgencias colapsados, listas de espera interminables y un evidente caos en la gestión de pruebas y cribados".

Asimismo, la coalición ha criticado que "el Partido Popular trate de impedir que se conozca la realidad, poniendo trabas a la proyección del documental de las Mareas Blancas, donde se refleja con claridad la situación de la sanidad pública andaluza".

Para Por Andalucía, "este intento de silenciar lo que está ocurriendo solo demuestra la distancia entre el relato oficial del Gobierno y la experiencia cotidiana de la ciudadanía", al tiempo que han considerado que "la resolución de la Junta Electoral supone un toque de atención claro al Partido Popular" y exige que "se ponga fin al uso partidista de los servicios públicos".

Finalmente, Por Andalucía ha reiterado su compromiso con la defensa de una sanidad "pública, universal y de calidad", y advierte de que "seguirá vigilante ante cualquier intento de manipulación o utilización electoralista de los recursos públicos".

