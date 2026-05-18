Andalucía modifica los servicios mínimos de la huelga de médicos para asegurar la asistencia urgente en el Plan Romero

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, informa sobre el Plan Romero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha acordado una modificación de los servicios mínimos establecidos durante la huelga de médicos que se desarrolla esta semana para asegurar la asistencia sanitaria urgente vinculada al Plan Romero, que se ha activado a primera hora de este lunes, 18 de mayo, por el desarrollo de la Romería del Rocío de 2026 y sus actos centrales.

La modificación de los servicios mínimos ha quedado plasmada en una orden, con fecha de este lunes 18 de mayo, firmada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en un número complementario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press.

De esta manera, con esta orden "se modifican los servicios mínimos establecidos" por otra del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del 10 de febrero de 2026, para garantizar "el funcionamiento del servicio público que presta el personal sanitario del Grupo A1 en el Servicio Andaluz de Salud, durante la duración del Plan Romero 2026".

Los referidos servicios mínimos están vinculados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) que afecta "a todas las actividades desempeñadas por los trabajadores pertenecientes al colectivo del personal sanitario Grupo A1 que presta sus servicios en el Sistema Nacional Sanitario (SNS)".

Dicha convocatoria, con paros semanales durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, fue regulada por la citada Orden de 10 de febrero de 2026 por la que "se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el personal sanitario del Grupo A1 en el Servicio Andaluz de Salud, mediante el establecimiento de servicios mínimos".

El consejero de Sanidad en funciones pone de relieve que "los paros previstos por la convocatoria de huelga durante el mes de mayo coinciden" --entre los días 18 y 22 de mayo-- con la celebración de la Romería del Rocío", un evento "multitudinario" que "comporta una concentración extraordinaria de población y un incremento significativo de la demanda asistencial en condiciones de especial complejidad operativa y dificultad de acceso".

Desde la Junta de Andalucía han considerado así "necesario modificar los servicios mínimos fijados por la Orden de 10 de febrero de 2026, del Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias", para "dar cobertura a las circunstancias exigidas por el 'Plan Romero 2026' y durante la vigencia del mismo".

En concreto, con la orden que ha entrado en vigor este lunes se establece que entre los días 18 y 22 de mayo, "ambos inclusive", coincidiendo con la romería de El Rocío, "deberán garantizarse los efectivos imprescindibles para el funcionamiento del dispositivo sanitario extraordinario desplegado por el Servicio Andaluz de Salud en el marco del Plan Romero, incluyendo la asistencia urgente y emergente prestada en el hospital de campaña y demás dispositivos asistenciales asociados".

"La determinación de efectivos responderá exclusivamente a la necesidad de garantizar la atención sanitaria urgente, la continuidad asistencial y la adecuada respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria previsibles derivadas de la elevada afluencia de personas durante la Romería", añade la orden, que precisa que "se garantizará la cobertura íntegra de los dispositivos médicos asistenciales integrados en el Plan Romero cuya actividad esté vinculada a la atención urgente y emergente durante la Romería del Rocío".