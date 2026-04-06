Por Andalucía presenta seis denuncias contra el PP:"No vamos a permitir que conviertan las instituciones en su cortijo"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha presentado ante la Junta Electoral seis denuncias por supuestas vulneraciones de la normativa electoral por parte del PP y su candidato, Juanma Moreno. "No vamos a permitir que el PP ni Moreno conviertan las instituciones andaluzas en su cortijo electoral", ha asegurado, subrayando que quieren "una campaña limpia y con igualdad de condiciones".
Según ha detallado la formación en un comunicado, las denuncias recogen distintos hechos, entre ellos el uso de perfiles institucionales para amplificar mensajes electorales del presidente andaluz, la retransmisión de actos institucionales con contenido "propagandístico" y la utilización de medios públicos con "sesgo partidista".
Ante ello, Maíllo ha criticado que "Moreno pretende llegar con ventaja a las elecciones, vulnerando las reglas básicas de la ley electoral y utilizando Canal Sur y recursos públicos para su propio beneficio". Así, el candidato ha añadido que "esto es hacer trampa, jugar sucio y hacerlo con dinero público".
En este contexto, ha subrayado que "cuando alguien usa las instituciones como si fueran su comité de campaña, es porque necesita tapar la realidad: una sanidad pública deteriorada, listas de espera disparadas y procesos de privatización del sistema sanitario público".
Por todo ello, la coalición ha presentado las denuncias ante la Junta Electoral para "garantizar una campaña limpia, con igualdad de condiciones y respeto a las normas, porque la democracia no puede competir contra quienes utilizan las instituciones para su propia propaganda".