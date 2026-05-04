Por Andalucía propone crear un censo de víctimas de la Guerra Civil y "recuperar" el Cortijo de Gambogaz

La número 2 de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán, en el cementerio de Guillena (Sevilla). - POR ANDALUCÍA

GUILLENA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Por Andalucía ha presentado este lunes 25 medidas en materia de Memoria Democrática, entre ellas se recoge la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y bancos de ADN, así como medidas educativas y la "recuperación de espacios" como el Cortijo de Gambogaz en Camas (Sevilla).

Así lo ha presentado la número 2 de la candidatura de la coalición por Sevilla, Alejandra Durán, en un acto celebrado en el cementerio municipal de Guillena (Sevilla), donde se encuentra un monumento dedicado a las "17 Rosas de Guillena".

El programa se fundamenta en las leyes de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la Ley estatal de Memoria Democrática, buscando "garantizar que los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición sean una realidad tangible".

"Sin memoria no hay democracia. No vamos a permitir que el PP y la extrema derecha borren la historia de nuestro pueblo. Las víctimas del franquismo merecen verdad, justicia y reparación, y eso es exactamente lo que vamos a garantizar desde la Junta de Andalucía", ha afirmado Durán.

Entre las 25 medidas, Durán ha destacado la creación de un censo público de víctimas de la Guerra Civil y la actualización del Mapa de Localización de Restos, así como la creación de un banco de ADN por provincia para facilitar la identificación de las víctimas.

Otro de los puntos es la "recuperación pública" del Cortijo de Gambogaz, al que ha calificado como "el Pazo de Meirás en Andalucía", para declararlo 'Lugar de la Memoria', así cómo la creación de dos Museos de la memoria, ubicados uno en el oeste y otro en el este de Andalucía, concebidos como espacios para la investigación y reconocimiento.

"Queremos implantar en Primaria y Secundaria una asignatura específica sobre valores democráticos, derechos humanos y memoria democrática, así como conmemorar el día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, porque hay sanar el dolor acumulado durante décadas de silencio, en muchas familias andaluzas dignificando la memoria de los miles de demócratas que fueron asesinados impunemente por el franquismo", ha señalado Durán.

El programa también contempla medidas específicas para las "minorías represaliadas" por el franquismo, en referencia al pueblo gitano, personas Lgtbi, minorías religiosas y mujeres consideradas "disidentes", la búsqueda de víctimas del robo de bebés, el reconocimiento de las más de 1.500 víctimas andaluzas deportadas a campos de concentración nazis y la investigación del uso masivo de trabajo forzoso durante la dictadura.

"En Andalucía, unas 100.000 personas fueron recluidas y obligadas a trabajar en 55 campos de trabajo forzado tras la guerra civil. Gambogaz fue uno de ellos", ha indicado la candidata.

"Los gobiernos del PP incumplen las leyes de memoria, recortan las partidas, entorpecen las políticas públicas de memoria y con apoyo de la extrema derecha, están derogando o reconvirtiendo la leyes de memoria democrática en 'leyes de concordia'. En Por Andalucía no lo vamos a permitir, porque tenemos claro que sin memoria no hay democracia, y que ser demócrata equivale a ser antifascista", ha concluido Durán.

