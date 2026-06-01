Andalucía recibió 1,42 millones de pasajeros aéreos internacionales en abril, un 10,1% más que en 2025

Archivo - Pasajeros de avión en imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces recibieron el pasado mes de abril un total de 1.425.827 viajeros internacionales, lo que refleja un incremento del 10,1% respecto al mismo mes de 2025 y supone el 14,2% del total de las seis principales comunidades autónomas. Si sumamos las cifras de abril a las acumuladas desde inicios de año, la comunidad andaluza se sitúa en los 4.247.756 viajeros extranjeros, que también crece un 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos de Turespaña, en todo el territorio nacional la cifra de viajeros internacionales del pasado mes ascendió a 10,1 millones, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Atendiendo al lugar de origen, el 86,5% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,2% más que en abril de 2025. Desde América llegó el 8,4%, con un incremento del 6,2%. Un mes más, Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimenta un retroceso de -30,7%.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, España recibió cerca de 32,4 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone 1,6 millones de llegadas adicionales.

En abril, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania y destacó la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón; mientras que los países iberoamericanos registraron todos incrementos y las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 21% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 3,2%. Siendo Canarias su principal destino, con una cuota del 24,3% del total, aunque experimenta un descenso interanual del 3,9%.

En segundo lugar, la Comunidad Valenciana con el 17,6% y, por último, Andalucía con una cuota del 17%.

Además, desde Alemania volaron 1,3 millones de pasajeros (13% del total) con un retroceso del -5,6%, debido a la disminución de pasajeros en todas las comunidades autónomas, notablemente en Canarias (44.654 pasajeros menos). Por el contrario, Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron subidas moderadas. Baleares se posicionó como principal receptor con una cuota del 37,9%, aunque con una contracción del -2,5%.

Desde Italia llegó el 10% del flujo de pasajeros recibido en abril (1.003.452), registrando un crecimiento interanual del 6,5% que benefició a muchas comunidades. Destaca la Comunidad Valenciana con más de 30.000 pasajeros adicionales. Canarias, Baleares, Cantabria y el Principado de Asturias retrocedieron este mes. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 57,5% de las llegadas.

Francia emitió el 8% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 5,3% en abril. La Comunidad de Madrid acaparó el 23,5% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,6% del flujo. El resto de comunidades registraron aumentos, destacando Andalucía con cerca de 17.000 pasajeros adicionales. La Comunidad Valenciana retrocedió un -6%

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 5,1% del total, y experimentaron un incremento del 5,6% en abril, dado el avance positivo en todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y el Principado de Asturias. Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña con más de 100.000 pasajeros cada una y con un notable incremento en la primera superando los 10.000 pasajeros adicionales.

PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE DESTINO

En abril, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias y Baleares. Andalucía y Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 22,4% de las llegadas, siguiéndole Cataluña (21%), Baleares y Andalucía, ambas con el 14,2%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, y recibiendo 2,2 millones de pasajeros, un 5,5% más.