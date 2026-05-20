Andalucía registra 4.968 nacimientos en marzo, 57 menos que en el mismo periodo de 2025. - INE

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) - El número de nacimientos en el tercer mes del año en Andalucía ascendió a 4.968, lo que supone 57 menos que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de marzo. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 2.352 han sido niñas y 2.616 niños.

En los tres primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 14.603, un 0,48% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 2.912, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 1.611 tenían entre 30 y 34 años y 1.301 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 998 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 449.

En cuanto a defunciones, hasta el tercer mes del año fallecieron 21.376 personas, un 3,03% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de marzo, fallecieron en la región 6.781 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en marzo fue en Sevilla, con 1.138 nacimientos (3.423 acumulado en lo que va de año, un -1,69% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 991 nacimientos (2.806 hasta marzo, -1,19% respecto a 2025); Cádiz, con 637 (1.879 acumulados, -3,14%); Granada, con 590 nacimientos (1.662 acumulados, +3,55%); Almería, con 551 nacimientos (1.674 acumulados, +8,70%); Córdoba, con 438 nacimientos (1.309 acumulados, +2,51%); Jaén, con 333 nacimientos (982 acumulados, +0,19%, finalmente, Huelva, con 290 nacimientos (868 acumulados, -0,23%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en marzo de 2026, hasta las 1.575 personas (4.915 en lo que va de año, un 3,39% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.281 defunciones (4.141 hasta marzo, +6,47%); Cádiz, con 978 defunciones (3.044 acumuladas, -0,60%); Granada, con 721 fallecimientos en el mes (2.289 acumuladas, +0,81%); Córdoba, con 686 defunciones (2.180 en lo que va de año, -0,87%); Jaén, con 579 (1.831 hasta marzo, -0,76%); Almería, con 485 defunciones (1.639 acumuladas, +12,48) y Huelva, con 476 fallecimientos (1.337 en lo que va de año, +5,27% respecto a 2025).