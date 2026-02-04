Andalucía tiene seis ríos en nivel rojo y 18, en naranja y se prevén más desalojos en zonas de riesgo

Imágenes de la presa de Cantillana. A 3 de febrero de 2026 en Cantillana, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que a estas horas hay seis ríos en nivel rojo en la comunidad y 18, en naranja, por lo que no ha descartado que, a medida que avance la jornada y las lluvias continúen, sean necesarios más desalojos en zonas de riesgo. Hasta el momento, son más de 3.000 las personas desalojadas en Cádiz, Jaén y Málaga por el temporal.

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, el consejero Sanz ha reconocido que la incidencia "más preocupante" es el crecimiento de los cauces por lo que "no podemos descartar" más desalojos ya que ese crecimiento de todos los cauces está siendo "bastante rápido y lo importante es anticiparse y actuar con prevención".

Ha confirmado que son 1.200 los efectivos de Emergencias desplegados, de los cuales 150 son de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que, junto a la Guardia Civil y otros dispositivos, "están vigilando los cauces", lo que "nos llevará a que si se producen lógicamente riesgos por crecimiento de los mismos, nos anticiparemos y tomaremos decisiones".

Antonio Sanz ha reconocido que el "altísimo índice de lluvia" llega en un momento en el que "el suelo está tan saturado que cualquier mínima lluvia" está provocando situaciones complicadas tanto en carreteras como en laderas y taludes. Por eso, ha insistido en la necesidad de mantener una actitud de "muchísima precaución", restringiendo al mínimo los desplazamientos para evitar males mayores.