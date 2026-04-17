Andalucía trabaja en 65 casos de uso de Inteligencia Artificial, la mitad de ellos ya "listos" para aplicarse

El consejero de Industria, Jorge Paradela, en un momento de su intervención en el encuentro 'Andalucía ante la IA' organizado por Europa Press de la mano del Consejo Social de la UPO y en colaboración con Heineken. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, ha señalado este viernes que Andalucía trabaja en 65 casos de uso concreto de Inteligencia Artificial (IA), la mitad de ellos ya "listos" para aplicarse. Asimismo, el despliegue de la IA en el ámbito de la Administración ha permitido "ahorrar" un millón de horas de trabajo gracias a la labor de la unidad de automatización inteligente.

En su intervención en el encuentro informativo sobre 'Andalucía ante la IA', organizado por Europa Press de la mano del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y en colaboración con Heineken, el consejero ha destacado que, en Andalucía, la apuesta es por un uso de la IA que "se traduzca en una mejor prestación de servicios para los ciudadanos y en una mayor eficacia del trabajo por parte de los empleados públicos". Con las personas "en el centro" de la estrategia.

En relación a los 65 casos de uso concreto desarrollados desde la Junta de Andalucía, Paradela ha apuntado algunos ejemplos en el campo de la educación y la sanidad. En el caso del primer ámbito, el consejero se ha referido al uso de la IA para predecir el abandono escolar. "Es muy interesante, porque con la utilización de la IA, alimentándola con datos, se puede prever cuándo un chico o una chica está a punto de dejar la educación Secundaria. Es fascinante".

En el caso de la sanidad, el consejero ha explicado que se puso en marcha en el Hospital Reina Sofía de Córdoba un piloto, que "ha dado un rendimiento excelente", en la detección precoz del cáncer de mama y "rápidamente lo estamos haciendo roll out --implantación-- en el resto de hospitales públicos de Andalucía".

Paradela ha recordado la puesta en marcha del centro de IA de Andalucía en la Universidad de Granada; del centro de ciberseguridad en Málaga y del centro de datos que se está construyendo en Sevilla. A esto se le suman los centros de emprendimiento digital que hay en cuatro provincias andaluzas y sobre los que "vamos a desarrollar algún otro", concretamente aceleradores de IA especializados en industria y en sanidad.

"Abogamos por una IA que sea descentralizada, distribuida y ética. El tema de la ética es absolutamente esencial", ha subrayado en un momento de su intervención Jorge Paradela, que ha remarcado igualmente el "talento" que existe en Andalucía y del que ha puesto como ejemplo los expertos que se han participado en el encuentro: Germán del Real, director general de Ayesa Digital; Joaquín Segovia, director territorial Sur de Telefónica; Marisa Ramos, directora territorial Sur de IBM y Daniel Gamero, director de contenidos e IA de Grupo ADM.

Ya en el cierre del encuentro, el consejero de Industria ha reflexionado sobre el "impacto" de la IA en el mercado laboral. "Cuando empezaron los ordenadores se temía que las profesiones relacionadas con la administración y la contabilidad desaparecerían. ¿Y qué ocurrió? Que se transformaron. Estoy convencido de que con la IA va a ocurrir lo mismo. Surgirán nuevas profesionales y habrá muchísimos trabajos a los que tengamos que adaptarnos".