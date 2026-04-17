Expertos ponen el foco en una IA basada en datos de calidad, con criterios éticos y en alerta por "riesgo cibernético"

Iván Seldas, de Heineken España; Joaquín Segovia, de Telefónica; Marisa Ramos, de IBM; Iván Pestaña, presidente del Consejo Social de la UPO; Jorge Paradela, consejero de Industria; Germán del Rey, de Ayesa Digital; y Daniel Gamero, de Grupo ADM. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos abogan por un despliegue de la Inteligencia Artificial (IA) en Andalucía que ponga el foco en contar con datos de calidad, que tenga en cuenta criterios éticos y que esté en alerta por los "riesgos cibernéticos" a los que se exponen empresas y administraciones al conectarse "muchos repositores de datos de proveedores, clientes, la nube... Tenemos que ser conscientes de que el nivel de exposición se incrementa de manera importantísima".

En el encuentro informativo 'Andalucía ante la IA' organizado por Europa Press de la mano del Consejo Social de la Pablo de Olavide y en colaboración con Heineken, el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña, ha defendido que la IA "no es sólo una herramienta tecnológica. Es un motor que cambia, que plantea retos y oportunidades para el crecimiento económico, la innovación y la mejora de la calidad del vida". "Andalucía tiene ante sí una oportunidad única para crecer", ha subrayado.

Por su parte, el D&T Commerce Manager de Heineken España, Iván Seldas, ha defendido que la compañía cervecera no entiende la IA como "una promesa futura ni como un ejercicio de innovación aislado, sino como una capacidad estructural del negocio". "Somos capaces de identificar oportunidades concretas de crecimiento basadas en patrones observados, nunca en teorías abstractas (...) No se trata de automatizar decisiones; se trata de industrializar el buen criterio comercial", ha concluido.

Joaquín Segovia, director territorial Sur de Telefónica, ha dejado claro que "Andalucía cree en la IA" y que el reto está en incorporar esta tecnología en el tejido de las pequeñas y medianas empresas, que en la comunidad representan un 98% del total. "Tenemos que acompañarlas para que implementen soluciones de IA", ha apostillado.

Germán del Rey, director general de Ayesa Digital, ha alabado el hecho de que la Junta de Andalucía sea una Administración que "lidera la transformación digital" en España. Su papel "activo" y el hecho de que exista un ecosistema empresarial convierten a Andalucía en una comunidad con "masa crítica para desarrollar IA".

En el caso de IBM, la directora territorial Sur, Marisa Ramos, ha coincidido con el consejero de Industria, Jorge Paradela, y el resto de los miembros del coloquio en que Andalucía se encuentra en "un momento histórico". En relación a la soberanía de los datos, Ramos ha abogado por "plataformas abiertas". David Gamero, director de contenidos e IA de Grupo ADM, ha subrayado que su empresa ha conseguido "democratizar muchas cosas que antes en Andalucía no estaban al alcance".

En un segundo turno de intervención, Segovia ha insistido en que las pymes son "la clave" del futuro de la IA en Andalucía, y el reto, en este caso, está en "generar datos de calidad". "La IA es una herramienta de productividad y de mejora de los profesionales y de la sociedad", ha puntualizado. En esta línea, Del Real ha señalado que "tenemos que acostumbrarnos en las empresas a determinar quién es el propietario de cada dato. El futuro de nuestra compañía está en los datos y, como no determinemos quiés es el propietario del dato, el que es responsable de que ese dato sea de calidad, fresco y actual, no vamos a conseguir nada".

Además, ha insistido en que las soluciones de IA tienen que ser también "rentables" porque "el caso de uso por el caso de uso" no es lo adecuado. El director general de Ayesa Digital ha reclamado no olvidar la necesidad de que la IA siga criterios éticos porque, de lo contrario, "tenemos un arma para causar un daño reputacional a la compañía y un daño ético importantísimo".