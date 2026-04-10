Aplazada la Gala del 25 aniversario de Canal Fiesta Radio hasta nueva fecha

Imagen del logo Canal Fiesta Radio de RTVA. - RTVA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha comunicado este viernes que la Gala de Canal Fiesta Radio con motivo del 25 Aniversario y prevista para el próximo 28 de abril ha sido aplazada hasta nueva fecha.

El evento, el cual se iba a celebrar en el Cartuja Center de Sevilla, tendrá lugar en el primer trimestre de 2027 y reunirá a importantes artistas de distintos géneros musicales, según ha trasladado la entidad en una nota, donde ha precisado que tanto de la nueva fecha como del cartel de la Gala se irá ofreciendo cumplida información en los próximos meses.

En este contexto, Canal Fiesta Radio, la cadena musical del grupo de emisoras de Canal Sur Radio, ha lamentado las molestias y ha agradecido la comprensión de artistas y proveedores implicados en la organización del evento, así como a su audiencia.