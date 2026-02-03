Aplazan Andújar Flamenca por motivos de seguridad ante las inclemencias meteorológicas

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, anuncia el aplazamiento de Andújar Flamenca junto al director del evento,Salvador Pérez - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha acordado el aplazamiento de Andújar Flamenca, cuya celebración estaba prevista inicialmente para este fin de semana, del 6 al 8 de febrero, debido a las adversas condiciones meteorológicas y a las alertas activas emitidas por los organismos oficiales. El evento se celebrará finalmente los días 20, 21 y 22 de febrero, manteniendo íntegramente su programación.

La decisión se ha adoptado tras una reunión técnica celebrada entre el Ayuntamiento de Andújar, la Cámara de Comercio e Industria de Andújar y los distintos servicios municipales implicados, en coordinación con las alertas trasladadas por el 112 y la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de participantes, profesionales y público asistente.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha señalado que "Andújar Flamenca no es solo una pasarela, es vida en las calles, actividad económica, restauración, comercio y proyección exterior" por lo que. "celebrar el evento en un contexto de incertidumbre meteorológica y con riesgos para la seguridad no tendría sentido ni para la ciudad ni para quienes participan en él". En este sentido, ha subrayado que la medida responde a un ejercicio de "responsabilidad, prevención y planificación, priorizando siempre la seguridad".

Asimismo, ha explicado que el aplazamiento ha conllevado una reorganización del calendario de actividades municipales, consensuada para minimizar el impacto en la ciudad. En este marco, el Carnaval de Andújar, inicialmente previsto para el mismo fin de semana que Andújar Flamenca, se celebrará finalmente los días 13, 14 y 15 de febrero, así como otras actividades que se han reprogramado para garantizar su correcto desarrollo y la compatibilidad entre eventos.

Por su parte, el director de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, ha destacado que "la decisión tomada conjuntamente con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio es la más acertada, ya que en materia de seguridad no se puede escatimar". Pérez ha confirmado que el evento mantendrá exactamente el mismo formato y contenidos, incluyendo el certamen Andújar Flamenca Baila como jornada previa, la inauguración oficial el viernes por la tarde y las jornadas de sábado y domingo.

Además, ha apuntado que todas las entradas, tanto presenciales como online, seguirán siendo válidas, y que la recogida de entradas online se realizará durante la semana de celebración del evento. "Andújar se merece que Andújar Flamenca brille como siempre, y para ello es fundamental que el tiempo acompañe y que la ciudad pueda vivirse plenamente", ha concluido.