Apuestan por instaurar en Jaén capital una zona verde para beneficiar a residentes en la ordenanza ORA

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JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+), formación que gobierna en coalición con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, a defendido la incorporación de una zona verde para residentes dentro de la modificación de la ordenanza reguladora del estacionamiento con limitación horaria, de vehículos de tracción mecánica en la vía pública (ORA).

Para el grupo municipal de JM+, se trata una medida "fundamental para proteger a los vecinos de los barrios afectados por la ampliación de la zona azul y garantizarles prioridad para aparcar en sus propias calles".

Desde JM+ explican en una nota que esta propuesta permitirá reservar plazas para residentes y aplicar importantes bonificaciones en las tarifas de estacionamiento para quienes viven en las zonas afectadas, evitando así que los vecinos sufran las consecuencias de la falta de aparcamiento derivada de la mayor rotación de vehículos.

"La zona verde supone poner a los vecinos en el centro de la ordenación del aparcamiento. No se trata únicamente de regular el estacionamiento, sino de garantizar que quienes viven en estos barrios tengan facilidades reales y prioridad para aparcar", han señalado.

El grupo municipal ha apuntado que la implantación de este modelo ya funciona en numerosas ciudades españolas y que su aplicación en Jaén serviría para compatibilizar la rotación comercial y la movilidad urbana con la protección de los residentes. "Queremos una ciudad ordenada, pero también justa con quienes viven cada día en estos barrios y necesitan garantías para estacionar cerca de sus viviendas", han indicado.

La formación también ha criticado la postura actual del PP y, especialmente, del concejal Antonio Losa, después de que los populares hayan intentado desmarcarse públicamente de la ampliación de la zona azul. Desde JM+ recuerdan que fue precisamente durante la etapa de Antonio Losa como presidente del consejo de administración de Epassa cuando se aprobó la propuesta de ampliación de la ORA y la subida de precios vinculada a esta modificación.

"Esta propuesta salió adelante bajo la gestión del PP y ellos mismos defendieron públicamente la necesidad de actualizar la ordenanza y ampliar la zona azul", han afirmado desde el grupo municipal.

JM+ ha lamentado que el PP "pretenda generar confusión y confrontación política" sobre una decisión que, recuerdan, fue promovida inicialmente por los populares. "Lo que no puede hacer el Partido Popular es defender una medida cuando gobierna y criticarla cuando pasa a la oposición. Jaén necesita coherencia y responsabilidad política", han añadido.

"Cuando gobernaban, la solución que planteaban Antonio Losa y José María Álvarez era subir el IBI y ampliar y subir los precios de la zona azul. Ahora, desde la oposición, intentan presentarse como ajenos a una medida que ellos mismos pusieron encima de la mesa", han denunciado.