Arde un vehículo tras salir de la carretera e impactar contra el suelo en la N-322 a la altura de Bailén (Jaén)

Un vehículo arde en la N-322 en un accidente a la altura de Bailén (Jaén)
Un vehículo arde en la N-322 en un accidente a la altura de Bailén (Jaén) - AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 13:38
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BAILÉN (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Un vehículo ha comenzado a arder, resultando finalmente en un considerable incendio, tras salir de la vía por causas que aún se desconocen e impactar contra el terreno en la N-322 a la altura de Bailén (Jaén).

Según ha informado el Ayuntamiento de Bailén a través de sus redes sociales, el siniestro vial ha tenido lugar en la mañana de este sábado, en el punto kilométrico 109 de la referida vía.

A consecuencia del incidente, el conductor ha resultado herido leve, aunque ha sido trasladado "por precaución" a un centro hospitalario para su valoración médica.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local, Bomberos y personal sanitario del 061. Así, procedieron a asegurar la zona, sofocar el incendio y atender al conductor.

Por el momento, la investigación continúa abierta con el objetivo de "esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente".

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