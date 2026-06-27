Aremehisa quiere localizar a familiares de dos cordobeses asesinados en 1936 por los franquistas en Gran Canaria

Imagen conmemorativa de los 20 años que ha cumplido el colectivo memorialista cordobés. - AREMEHISA

CÓRDOBA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación memorialista cordobesa Aremehisa ha iniciado un nuevo proceso de búsqueda de familiares de personas asesinadas por los franquistas durante la Guerra Civil, en este caso de dos cordobeses que fueron fusilados en un campo de concentración en Gran Canaria en 1936, pocos meses después de iniciarse la contienda.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, ha precisado que los cuerpos de ambos cordobeses, que se encuentran en una fosa común del citado territorio insular, serán recuperados próximamente, y su identificación dependerá de la comparativa de su ADN con el de familiares.

Por ello, desde Aremehisa, que este año cumple su 20 aniversario, se solicita "la colaboración ciudadana para intentar localizar a familiares del brigada de infantería Luis Castro Peña", nacido en Cabra en 1896, hijo de Antonio y Trinidad, que estaba casado y que fue asesinado cuando contaba 40 años de edad.

Por otro lado, también pide ayuda el colectivo memorialista para encontrar a familiares de Manuel Visuete Jiménez, natural de Córdoba, carpintero de profesión, que estaba casado y que, igualmente, fue fusilado por los franquistas en Gran Canaria.

En concreto, ambos fueron detenidos en la que, hasta 1969, fue la colonia española de Sidi-Ifni, situada en la costa Sur de Marruecos, donde "se encontraban durante la Segunda República prestando servicios y desde donde", tras su detención por los militares sublevados, fueron "trasladados al campo de concentración de de La Isleta, en Gran Canaria".

Allí "fueron fusilados el día 22 de octubre de 1936", es decir, poco más de tres meses después de que se produjera la sublevación militar contra la Segunda República que derivó en la Guerra Civil, siendo ambos "enterrados en una fosa común en el Cementerio de Vegueta", en Las Palmas de Gran Canaria.

En la actualidad, "la Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta iniciará en breve una intervención arqueológica para intentar localizar, exhumar e identificar los cuerpos de las personas que contiene esa fosa común", entre los que se encuentran los restos de ambos cordobeses y, según ha subrayado Espino, "necesitamos encontrar a sus familiares para poder tomar muestras de ADN", con el objetivo de "garantizar su posible identificación genética".

Por eso, Aremehisa solicita "cualquier tipo de información que permita obtener algún dato sobre estas personas y que pueda ayudar a identificar a posibles familiares directos", de modo que, "si alguien dispone de información a este respecto", puede ponerse en contacto con la asociación a través de su Facebook (https://www.facebook.com/aremehisa), también mediante el correo electrónico 'aremehisa@hotmail.com' y en el teléfono móvil 680634633.