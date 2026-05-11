Arrancan los primeros paros en el metro de Granada con aglomeraciones puntuales y sin incidentes relevantes

Archivo - Metro de Granada. Archivo. - JUNTA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de paros parciales en el metropolitano de Granada ha sido seguida por el cien por cien de la plantilla, con unos servicios mínimos del 50 por ciento y sin incidentes relevantes, según han coincidido en señalar el comité de empresa de Avanza Metro Granada y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La plantilla se moviliza en protesta por una "pérdida sostenida" de poder adquisitivo en los últimos años y por una "sobrecarga laboral creciente", al tiempo que denuncian falta de medidas que "refuercen la seguridad" en la prestación de este servicio público.

Desde Fomento precisan a Europa Press que el servicio de metro durante la primera franja horaria con paros parciales (entre las 7,00 y las 9,30 horas) ha discurrido con total normalidad, registrándose aglomeraciones muy puntuales en andenes y trenes, y sin que se hayan producido incidencias relevantes.

Se han cumplido los servicios mínimos establecidos y todo parece indicar, a tenor de la evolución y afluencia a la línea de metro, que los usuarios han planificado sus desplazamientos con antelación, gracias a la información divulgada en los días previos sobre los paros parciales e intervalos de paso previstos durante las franjas horarias afectadas por los paros. Este lunes volverán a producirse de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas.

Desde el comité de empresa de Avanza Metro Granada, integrado por CCOO, UGT y CSIF, explican que la huelga ha sido secundada por el cien por cien de los trabajadores y los paros se están realizando sin ninguna incidencia grave.

El comité de huelga está dando este lunes información a los usuarios de sus reivindicaciones después de que la última reunión mantenida con la empresa este fin de semana acabara sin acuerdo.

Acusan a la empresa de mantener "una actitud totalmente inmovilista", presentando una propuesta salarial que consideran "insuficiente y ficticia".

Tras este último encuentro, el comité decidió continuar con los paros parciales y la jornada completa de huelga del próximo 15 de mayo debido a que la oferta de la empresa "solo hablaba de la parte económica, pero nunca se tuvo en cuenta la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras del metro de Granada".

"Solo cabía la posibilidad de verse contemplada en los dos últimos años de convenio, condicionadas estas a la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, lo que hacía inviable la firma de acuerdo al estar todas las mejoras reflejadas a la vuelta de cuatro años", ha relatado la presidenta del comité de empresa, Joaquina Flamit Prieto.

La plantilla advierte así de que "no está luchando únicamente por una cuestión salarial" sino por "dignidad, salud laboral, conciliación, descanso, estabilidad laboral y unas condiciones laborales acordes a la responsabilidad y al servicio público que se presta cada día a miles de ciudadanos y ciudadanas de Granada".

Lamentan así que la empresa desaproveche "una oportunidad clave para alcanzar un acuerdo" con una "postura cerrada que hace imposible avanzar" mientras los trabajadores han mostrado "voluntad de diálogo y responsabilidad durante toda la negociación".

DE LAS PEOR RETRIBUIDAS

La representación de los trabajadores señala que transcurridos más de nueve años desde la puesta en marcha del servicio, la plantilla del metro de Granada continúa situada entre las peor retribuidas del sector en Andalucía, con diferencias salariales que alcanzan en torno a los 10.000 euros anuales respecto a otras provincias.

Esta brecha, advierten, "resulta difícilmente justificable a la luz de las características específicas del servicio en Granada, cuya red metropolitana presenta una "singular complejidad operativa".

Ello por carecer de tramos automatizados y desarrollarse íntegramente bajo el sistema de marcha a la vista, lo que obliga a gestionar más de 50 cruces en un recorrido aproximado de 16 kilómetros.

Estas condiciones exigen, según señalan, un elevado nivel de atención, responsabilidad y carga cognitiva por parte de los profesionales de Granada en comparación con otras provincias andaluzas.

Los tramos horarios de la huelga son los siguientes: el 11 y el 13 de mayo de 7,00 a 9,30 horas; de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas. El 12 y el 14 de mayo, de 7,30 a 10,00 horas; de 13,30 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas. Ya el 15 de mayo se prevé que la huelga se extienda toda la jornada.