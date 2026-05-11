García (Adelante) ve "demasiado confiado" a Moreno: "Hay voto oculto de gente que quiere cambio" en Andalucía el 17M

El candidato de Adelante Andalucía a las presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de junio, José Ignacio García. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha advertido este lunes de que cree que el PP-A que lidera Juanma Moreno está "demasiado confiado" de cara a las elecciones autonómicas de este próximo domingo, 17 de mayo, al tiempo que ha trasladado su percepción de que "hay voto oculto de gente que quiere cambio" en esta comunidad en la que los 'populares' ganaron con mayoría absoluta en los anteriores comicios de junio de 2022.

Son ideas que ha trasladado el dirigente de Adelante en una entrevista en la Cadena SER, seguida por Europa Press, al hilo también de las encuestas con datos de intención de voto de cara al 17M que se han publicado en las últimas horas, antes de que finalice el plazo legalmente establecido para que dichos sondeos se puedan publicar antes de los comicios.

José Ignacio García ha reconocido que las encuestas que se están publicando son "positivas" para Adelante Andalucía, pero ha puntualizado que se las toman "siempre con cautela", y teniendo en cuenta además que su "objetivo no es sólo subir como Adelante Andalucía, que eso está muy bien, sino sobre todo echar a las derechas, y las encuestas no son positivas en ese sentido", según ha lamentado.

En todo caso, el candidato ha subrayado que todavía "queda una semana de trabajo para intentar convencer a los andaluces" de que hace falta, en su opinión, "echar" a Juanma Moreno "de la Junta de Andalucía".

Además, José Ignacio García ha advertido de que desde el PP "quieren como instalar la idea de que ya las elecciones se han acabado, prácticamente como que no habría que ir a votar" el domingo que viene, y frente a esa idea ha remarcado que "todavía el partido está totalmente abierto, todavía no se han abierto las urnas", y él cree que "hay un voto oculto de gente que quiere un cambio en Andalucía".

De igual modo, el candidato ha puesto de relieve que, a la vez que Adelante Andalucía "está subiendo mucho" en las encuestas, la coalición Por Andalucía, que agrupa a IU y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, "no está bajando", lo que, a su juicio, evidencia que desde Adelante Andalucía están "conectando con otra gente" distinta de la que se decanta por la citada confluencia, con "gente que a lo mejor se siente interpelada con otras formas, con otras claves culturales, con el andalucismo que representa Adelante Andalucía, o con una izquierda diferente, nueva".

RELACIÓN ENTRE ADELANTE Y POR ANDALUCÍA

José Ignacio García ha calificado de "importante" esta cuestión de que Adelante está "ampliando el espacio" y "no quitándole voto" a la confluencia de IU y Podemos, que es algo que a él no le interesa, según ha querido dejar claro. "Yo les deseo lo mejor" a dichas formaciones, ha señalado en ese sentido antes de agregar que lo que quiere es que "más gente vote a la izquierda".

Ha señalado además que Adelante y Por Andalucía se diferencian "principalmente" en dos cuestiones, la de que su formación es "un partido andalucista", y, por otro lado, que mantiene "una relación más independiente con el PSOE, siendo muy conscientes de que, evidentemente, sumaríamos para echar a las derechas", ha puntualizado.

El candidato de Adelante ha incidido en emplazar "a ver qué pasa el domingo" con el resultado que salga de las urnas. "Creo que el Partido Popular está demasiado confiado", ha advertido, y ha avanzado que desde su formación van a intentar, de aquí al 17M, que la "gente que se ha sentido perjudicada por las políticas" del PP-A en materias como la sanidad, las universidades, la Formación Profesional (FP) o la educación, acuda "a votar".

"Si conseguimos que aumente la participación, puede pasar de todo", ha advertido el candidato de Adelante, quien, por ello, "no daría la batalla por perdida" todavía.

Finalmente, de cara al debate a cinco que se celebra este lunes por la noche en Canal Sur, el candidato de Adelante ha avanzado que piensa volver a preguntarle al presidente de la Junta por lo ocurrido con los cribados de cáncer de mama en la sanidad andaluza, y ha criticado que en el debate de la semana pasada organizado por RTVE "no respondió" y "no supo dar explicaciones" a esa cuestión.

"No sé muy bien si es que el señor Moreno Bonilla está tan confiado, se cree que está por encima del bien y del mal, que ni siquiera cree que deba dar explicaciones sobre algo que era evidente que le íbamos a preguntar", ha comentado al respecto el candidato de Adelante, para quien los andaluces se merecen ir a votar el próximo domingo "sabiendo qué pasó" con dichos cribados, "si fue por un problema de privatización del Servicio Andaluz de Salud, por un problema de recorte y falta de personal", o por qué dejaron desde la administración andaluza "tiradas a más de 2.000 mujeres con cáncer de mama", así como saber "qué va a hacer" el Gobierno andaluz si se vuelve a dar una situación similar.

