Pedro Sánchez volverá dos veces más a la campaña del 17M para un acto en Granada y el cierre con Montero en Sevilla

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresará a la campaña electoral de los comicios andaluces del 17 de mayo esté próximo miércoles, día 13, cuando tiene previsto compartir en Pulianas (Granada) un acto con la líder del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, con quien, además, volverá a coincidir el viernes en el acto de cierre de campaña que los socialistas andaluces tienen previsto celebrar en Sevilla.

Así lo han confirmado fuentes socialistas consultadas por Europa Press, que han informado de que el acto de este miércoles en el municipio granadino de Pulianas está previsto que comience a las 18,00 horas, y que se celebre en el Pabellón Municipal de Deportes. Será el tercero en el que participa Pedro Sánchez desde que comenzó oficialmente la campaña electoral andaluza el pasado 1 de mayo.

Precisamente ese primer día de campaña --viernes que coincidió con la jornada festiva por el Día de los Trabajadores-- supuso también el debut de Pedro Sánchez en este periodo de dos semanas previo a los comicios, ya que ese día por la tarde clausuró un mitin en Cártama (Málaga) en el que también participaron la candidata María Jesús Montero y el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Este pasado domingo, Pedro Sánchez regresó a Andalucía para protagonizar junto a María Jesús Montero un acto en La Línea de la Concepción (Cádiz) que estaba programado inicialmente para el sábado, 9 de mayo, pero que el viernes se retrasó un día en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles en un accidente en acto de servicio cuando trataban de combatir el narcotráfico en las costas de Huelva.

De esta manera, con el acto del miércoles y el de cierre de campaña el próximo viernes 15 en Sevilla, serán cuatro las ocasiones en las que Pedro Sánchez se ha desplazado a Andalucía durante la campaña electoral. A esas citas se podrían sumar otras dos que el presidente socialista protagonizó los dos domingos anteriores al inicio oficial de campaña, esto es, los días 19 y 26 de abril, cuando compartió actos de precampaña con María Jesús Montero en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba, respectivamente.

El PSOE-A obtuvo 30 diputados en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas celebradas el 19 de junio de 2022, a las que concurrió con su entonces secretario general, Juan Espadas, como candidato a la Junta, y en las que el PP-A liderado por Juanma Moreno venció con mayoría absoluta y obtuvo 58 escaños.

De cara a las elecciones de este domingo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha venido sosteniendo en sus mítines de campaña que, a pesar de lo que digan las encuestas, que apuntan a que el PSOE-A podría empeorar su suelo electoral en Andalucía --que se alcanzó en 2022 con esos 30 diputados--, "hay partido" en estas elecciones y los socialistas andaluces pueden ganarlas con la movilización del electorado progresista, quien, para ello, debe concentrar sus votos en la papeleta del PSOE-A, según ha venido remarcando Pedro Sánchez.