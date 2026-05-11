PSOE-A espera que Moreno se prepare "preguntas" para el debate de Canal Sur si no quiere hacer otro "ridículo"

El director de campaña del PP-A, Antonio Repullo, y la portavoz del grupo parlamentario PSOE-A, María Márquez, se saludan tras el primer debate de las elecciones autonómicas del 17M celebrado por RTVE. A 04 de mayo de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha dicho que espera que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se prepare las preguntas" de cara al debate 'a cinco' que este lunes, 11 de mayo, por la noche organiza y emite la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), "para que no haga el ridículo como hizo la otra vez", en el debate de RTVE de la semana pasada.

Así lo ha manifestado la también cabeza de lista del PSOE por Huelva en las elecciones del próximo domingo a preguntas de los periodistas en una atención a medios en la capital onubense, y al hilo del debate de este lunes por la noche que, por segunda y última vez en la campaña, reunirá a los cinco candidatos a la Junta de los partidos con representación parlamentaria en la última legislatura, es decir, el PP-A, el PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

María Márquez ha sostenido que Moreno hizo el "ridículo" en el debate de hace una semana en Radio Televisión Española, y en esa línea se ha preguntado "cómo es posible que, ante el drama del cribado del cáncer de mama, el presidente de la Junta de Andalucía, después de todos estos meses, sea incapaz de dar una respuesta a los andaluces".

La 'número dos' de la dirección del PSOE andaluz ha acusado a Moreno de ir "de sobrao", así como de estar "endiosado". "Vive en la sala VIP, no es consciente de los problemas que hay en Andalucía, y piensa que ir al debate es hacer lo que hace siempre, que es sonreír, posar y ser el muñequito de la tarta", ha agregado la candidata socialista.

Frente a ello, la vicesecretaria general del PSOE-A ha subrayado que un debate es "lo que garantiza a los ciudadanos la fortaleza de la democracia", porque sirve para que cada candidato exponga en él "su programa electoral, cuáles son sus propuestas", y "confronta con el de enfrente desde el respeto, desde la normalidad".

"Después, los ciudadanos libremente eligen cuál es la mejor opción y cuál es la papeleta que quieren para elegir al Gobierno de la Junta de Andalucía", ha añadido la representante del PSOE-A antes de apuntar que desde su formación afrontan el debate de este lunes "desde la normalidad democrática" que, en su opinión, "no ha tenido" el presidente del PP-A, "rechazando un 'cara a cara'" con la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

Al hilo, María Márquez se ha preguntado "qué miedo tiene" Juanma Moreno, y ha sentenciado que "quien no quiere debatir es que algo esconde", y "quien no quiere debatir y tiene la actitud que tuvo el otro día Moreno Bonilla en el debate, está claro que no es de fiar", ha zanjado María Márquez.

