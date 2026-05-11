Yolanda Díaz, Belarra y Bustinduy participan este miércoles por separado en actos de campaña para el 17M

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios antes de participar en la última manifestación del 1 de mayo junto al candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo. Archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía afronta la última semana de campaña de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con una mayor presencia de los ministros y líderes nacionales de los partidos que conforman la coalición.

Según han confirmado fuentes de Sumar y de la campaña a Europa Press, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participará en un acto de campaña este miércoles, 13 de mayo, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Ese mismo día, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, estará presente en un acto en Málaga arropando al candidato a la Presidencia de la Junta de la coalición, Antonio Maíllo. El evento también contará con la presencia del candidato provincial, Ernesto Alba. El acto público está previsto a las 19,00 horas en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

No será el último acto de Bustinduy en la campaña andaluza, al día siguiente, jueves 14 de mayo, el ministro compartirá escenario con Maíllo y con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en Córdoba. Una jornada en la que también participará el diputado autonómico, José Manuel Gómez Jurado.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, encabezará un acto de campaña el mismo miércoles, 13 de mayo, en El Coronil (Sevilla). Un evento que contará con la presencia del número seis de la coalición por Cádiz, Juan Antonio Delgado, quien iba a ser el candidato de Podemos a la Junta antes de unirse a Por Andalucía.

Según ha anunciado el partido en una publicación en sus redes sociales, Belarra también estará acompañada por la número dos de la coalición por Sevilla, Alejandra Durán, la diputada y exsecretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, el dirigente sindical, Diego Cañamero, y el miembro de la directiva del partido en Andalucía, Julio de la Torre.

Anteriormente, el martes 12 de mayo, la caravana de Maíllo se desplazará a Granada para un acto público con el candidato provincial, Rafael Sánchez Rufo, y la diputada de Más Madrid en el Grupo Plurinacional Sumar, Tesh Sidi.

Durante la semana hay previstos actos con varios líderes, diputados y miembros de Sumar a nivel nacional. Es el caso del secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, que estará en Córdoba el día 13 y en Granada el 14.

También participará en la campaña, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, con actos y agenda en Granada el 13 de mayo y Cádiz el 14. La eurodiputada Estrella Galán participará en la campaña de Cádiz el jueves junto a colectivos de solidaridad con Palestina, según ha indicado la coalición en una nota. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, desarrollará agenda en Sevilla el 12 de mayo y en Jaén el 13.

Asimismo, tendrán actos dirigentes federales de IU como Carlos Sánchez Mato, en Córdoba el día 12; el ex eurodiputado Manu Pineda, en Córdoba el día 12 y en Granada el 13; el diputado Francisco Sierra tiene agenda en Sevilla los días 13 y 14, mientras la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, participa en Cádiz el martes junto a Inmaculada Nieto.

La actual portavoz parlamentaria de Por Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las anteriores elecciones mantiene agenda de campaña en Cádiz el día 12, en Almería el 13 y en Granada el 14.

