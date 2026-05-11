El PSOE equipara los "recortes" del hospital de Écija (Sevilla) "con los que sufren" en consultorios locales

El candidato socialista, Rodrigo Rodríguez Hans, en el centro, a las puertas del hospital de Écija en el marco de un acto electoral por el 17M. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por Sevilla a las elecciones andaluzas Rodrigo Rodríguez Hans ha criticado este lunes, a las puertas del hospital de Écija, el "rápido y acelerado desmantelamiento" de la sanidad pública que está llevando a cabo el Gobierno de Moreno. En este sentido, Rodríguez Hans ha lamentado que el citado centro hospitalario, "que durante años fue un templo de la igualdad de oportunidades", esté "sufriendo el mismo recorte" que los consultorios locales, "afectando gravemente a servicios básicos como pediatría y otras especialidades".

"El modelo de Moreno no es un problema de gestión, que también, sino un modelo de desigualdad", ha afirmado el candidato socialista. Al respecto, Rodríguez Hans ha criticado que se estén trasladando servicios públicos de salud a centros comerciales con atención privada: "están obligando a los ciudadanos a pagar doblemente, con sus impuestos y con su cartera para recibir atención en la privada si pueden permitírselo", señala la formación en una nota de prensa.

El candidato socialista ha vinculado este deterioro directamente con la capacidad de supervivencia de los pacientes. "No puede ser que, en función de tu cartera, puedas detectar antes un cáncer, tener pruebas con mayor brevedad o una intervención a tiempo. Estamos hablando de la vida de las personas, algo que no se puede dejar para otro momento", ha advertido el candidato el PSOE de Sevilla.

Rodríguez Hans ha recordado que la Junta de Andalucía cuenta actualmente con "más financiación que nunca", pero ha acusado al Partido Popular de "priorizar el negocio de unos pocos frente a la atención primaria y la recuperación de profesionales sanitarios".

"El PSOE de Andalucía va a recuperar el gobierno (de la Junta) para volver a hacer lo que ya hicimos: priorizar lo público y recuperar los miles de profesionales que hoy faltan en nuestro sistema". Ante la cercanía de la cita electoral, el candidato ha instado a la ciudadanía de la comarca de Écija a pronunciarse "de manera clara". "El próximo domingo 17 de mayo es el momento de decidir; si no lo hacemos ese día, después será tarde para frenar este modelo de destrucción que el Partido Popular ha impuesto en los últimos años", ha concluido.

