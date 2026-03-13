Asaja Córdoba participa en la reunión del sector europeo del ajo y pide medidas ante el aumento de costes

Reunión del sector europeo del ajo. - ASAJA

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha participado en una reunión del sector europeo del ajo celebrada en Aceuchal (Badajoz) donde se han solicitado medidas "urgentes frente al fuerte encarecimiento de los costes de producción" y el "fuerte incremento de las importaciones que está tensionando al cultivo".

Según ha indicado Asaja en una nota, más de medio centenar de representantes de productores y comercializadores de ajo de Francia, Italia y España se han dado cita en la reunión del Grupo de Contacto del Ajo del Comité Mixto de frutas y hortalizas, al que ha asistido una representación de la Sectorial del Ajo de Asaja Córdoba encabezada por su presidente, Miguel del Pino.

Durante el encuentro se ha puesto en común la situación que atraviesa el ajo en Europa, destacando el "fuerte incremento" de los costes de producción, ya que en los últimos años los agricultores han soportado "subidas superiores al 40% en fitosanitarios, combustibles, fertilizantes y otros insumos, como consecuencia de las regulaciones existentes y el contexto económico y geopolítico internacional".

A lo anterior se une "el aumento de las importaciones de ajo en los tres últimos años, procedentes sobre todo de China y Egipto, que se ha convertido en un peligro real para la viabilidad del ajo europeo", y por ello se ha acordado trasladar al Parlamento Europeo la adopción de "medidas urgentes como la activación de la cláusula de salvaguardia contra las importaciones originarias de Egipto y China".

El sector ha pedido igualmente "revisar el arancel disuasorio de 1.200 euros por tonelada que se aplica al ajo chino desde 2001, ya que son 25 años sin revisar este instrumento", así como intensificar la vigilancia aduanera y reforzar los sistemas de control, trazabilidad y verificación del origen para frenar las importaciones y establecer mayores controles en aduana que garanticen que el ajo importado "cumple los mismos estándares de seguridad alimentaria exigidos a la producción europea".

En el plano productivo, y al hilo de lo anterior y tal y como sucede con el resto de los productos cultivados en Europa, se ha destacado la "necesidad de aumentar la disponibilidad de materias activas autorizadas en la Unión Europea, con el fin de recuperar los rendimientos por hectárea previos a la retirada de diversas herramientas fitosanitarias".

Por último, Del Pino ha destacado que la situación del cultivo del Ajo en Córdoba en esta campaña es que "la superficie sembrada es aproximadamente la misma que el año pasado, y que las plantaciones están en buen estado, no habiendo sido perjudicadas por las lluvias de manera general". Ha añadido que, más bien, "han sido favorables exceptuando casos concretos de algunas pequeñas partidas que se han visto perjudicadas por el desbordamientos de algunos arroyos".