Asaja Granada dice que la reducción de módulos del IRPF como "insuficiente" y reclama el módulo cero para los cereales

La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos Asaja en Granada considera insuficiente la reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF aprobada para la campaña de la Renta - ASAJA

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos Asaja en Granada considera insuficiente la reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF aprobada para la campaña de la Renta mediante una orden publicada este lunes, al entender que "no responde a la gravedad de la situación que atraviesan numerosas producciones agrícolas y ganaderas de la provincia, ni a la realidad de los elevados costes de producción y la persistente debilidad de los precios en origen".

Así lo han expresado en un comunicado en el que apuntan que las reducciones aplicadas resultan muy limitadas, ya que únicamente se contemplan para los cultivos hortícolas de col-repollo, guisante verde y judías verdes, mientras que en cereales solo se reconoce una reducción para la cebada en determinados municipios de la comarca de Guadix.

Además indican que esta medida deja fuera al resto de zonas cerealistas granadinas (como Alhama-Temple, la zona Norte (Baza y Huéscar) y Los Montes) "pese a las graves dificultades económicas que arrastra el sector, lo que refuerza la petición de aplicar el módulo cero en los cereales ante el fuerte incremento de costes, especialmente en fertilizantes y energía, y unos precios que no cubren los gastos de producción".

En el ámbito ganadero, Asaja expone que aunque la orden mantiene reducciones de carácter general para el ovino y caprino de leche y de carne a nivel nacional, y específicamente para Granada una mayor reducción en los municipios de Dúrcal, Nevada y Padul, "estas medidas no compensan la pérdida de rentabilidad ni el aumento sostenido de costes que soportan las explotaciones".

Y critican que tampoco se han tenido en cuenta los daños provocados por importantes plagas que han afectado al almendro en la provincia, como la avispilla, con especial incidencia en Orce, Galera, Cúllar y Huéscar, o el gusano cabezudo, que ha causado pérdidas relevantes en zonas como Guadix, Baza, Huéscar y la comarca de Alhama-Temple. "Estas afecciones han tenido un impacto directo en la producción sin reflejo en la reducción de módulos", consideran.

Asaja también alude a la que considera una falta de rigor al presentar como novedades medidas que ya estaban plenamente vigentes desde ejercicios anteriores, como la deducción por piensos adquiridos a terceros, el coeficiente corrector por electricidad en regadíos o la exención vinculada a los ecorregímenes de la PAC," todas ellas disposiciones consolidadas que no suponen avances reales para el sector".

También se refieren a la supresión de otras medidas como la reducción del 35% en la factura del gasóleo agrícola y del 15% en fertilizantes, "consideradas esenciales para la viabilidad económica de las explotaciones, lo que agrava aún más la sensación de insuficiencia de la orden".

Asaja anuncia que va a remitir al Ministerio de Hacienda y al de Agricultura un informe detallado solicitando la inclusión de todas las producciones y zonas que han quedado fuera de la orden a nivel nacional, incluidas las afectadas en la provincia de Granada, pese a haber sufrido daños por inclemencias meteorológicas, plagas y el incremento de costes.

Asimismo, reclamará que en próximos ejercicios la orden de reducción de módulos se publique antes del inicio del periodo de la Renta, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica al sector y evitar rectificaciones posteriores en las declaraciones fiscales.