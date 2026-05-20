La asamblea del PSOE de Jódar (Jaén) respalda por unanimidad presentar moción de censura en el Ayuntamiento

Enrique Yerbes durante la asamblea con la militancia - PSOE JÓDAR

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La militancia del PSOE en Jódar (Jaén) ha aprobado en asamblea y por unanimidad presentar una moción de censura que ponga fin al acuerdo de gobierno que tienen en la actualidad Con Andalucía (IU-Podemos) y PP.

En las últimas elecciones municipales de 2023, el PSOE obtuvo ocho concejales; Con Andalucía (IU-Podemos) obtuvo siete concejales, y el PP, dos. Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso PP y Con Andalucía acordaron que el PP accederá a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.

Sin embargo, la formación de izquierdas se rompió en octubre de 2025 cuando con la decisión de la alcaldesa Juana Cazorla (IU), de revocar la delegación de los servicios a la concejala de Podemos Noelia Herrera, dos de los concejales de esta formación abandonaron el gobierno municipal y se pasaron al grupo de no adscritos. Desde entonces el gobierno local se ha quedado en minoría con siete concejales, frente a los ocho del PSOE y los dos no adscritos.

Según ha informado el propio PSOE en sus redes sociales, los motivos que llevan a iniciar los trámites para presentar la moción se sustentan en haber sido la lista más votada y con más concejales. A ello le suman "la inacción de este gobierno municipal que ha sumido a Jódar en un completo desastre de desorganización y descoordinación".

Por útimo, hablan de tres años de "retroceso" que "deben acabar cuanto antes". "Nuestros vecinos/as quieren ser escuchados, atendidos y tratados con respeto", señalan desde el PSOE de Jódar.

El portavoz socialista, Enrique Yerves, ya indicó a Europa Press que lo primero que se iba a hacer es "dar la palabra" a la militancia y eso es lo que se ha hecho con la asamblea celebrada en la tarde-noche de este martes.

Yerves ha señalado que ha habido "contactos" con las dos concejalas no adscritas. Los ocho concejales del PSOE necesitarán al menos el apoyo de una de ellas para registrar el escrito de la moción de censura.

La opción de la moción de censura se plantea justo cuando el PP, según el acuerdo de gobierno adoptado tras las elecciones municipales, debería tomar el relevo en la alcaldía de Jódar, coincidiendo con el último año de mandato. Sin embargo, tal y como señala Yerbes, esto no va a poder ser porque "los números no les dan. Son siete y nosotros somos ocho".