Asociaciones agrarias andaluzas piden acuerdos con terceros países "para evitar incertidumbres" ante amenazas de Trump

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han valorado en la mañana de este miércoles los posibles efectos en el campo andaluz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda relación comercial ante el rechazo del presidente de España, Pedro Sánchez, de que los estadounidenses utilizaran las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar a Irán. Al respecto, las asociaciones han reclamado acuerdos con terceros países "para evitar incertidumbres".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha concretado que Estados Unidos es "el segundo país exportador más importante que tenemos", motivo por el que ha reclamado que "en momentos así, echamos en falta acuerdos comerciales con terceros países que nos permitan abrir nuevos mercados".

En esta línea, Cózar ha indicado que esperan "que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano" ante la ofensiva lanzada conjunta con Israel hacia Irán el pasado sábado, 28 de febrero, al tiempo que ha pedido "prudencia" hasta conocer "si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España".

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, ha precisado a Europa Press que la postura del Gobierno español ante el "exabrupto" de Trump debería ser "la que conjuntamente tiene la Unión Europea", así como ha pedido "no meterse innecesariamente en charcos que acaban causando grandes problemas".

En cambio, COAG Andalucía ha comparado el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz con la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania y el consecuente aumento de los costes de producción, motivo por el que ha mostrado "su profunda preocupación" ante "un nuevo encarecimiento de la energía y de los insumos agrarios", lo que supondría "un nuevo varapalo para la rentabilidad de agricultores y ganaderos andaluces", según han emitido en una nota.

"Nos preocupa seriamente que la historia se repita", ha declarado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, que ha apuntado que "cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos", y los agricultores y ganaderos "no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones".

Al hilo, la organización agraria ha apostillado que el encarecimiento del petróleo y del gas tendría un "efecto inmediato" en el gasóleo agrícola, el transporte, los fertilizantes nitrogenados y, en definitiva, en el conjunto de la cadena alimentaria, motivo por el que han reclamado a las administraciones "vigilancia, anticipación y medidas preventivas" para evitar que una nueva crisis internacional "vuelva a traducirse en pérdida de rentabilidad en el campo".

También se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ante la amenaza de ruptura de relaciones económicas de Estados Unidos con España, y ha explicado que desde su organización les "llena de mucha incertidumbre" un conflicto con Estados Unidos, "sobre todo en sectores como el aceite o la aceituna de mesa".

"El 17 por ciento de nuestra producción se exportó a Estados Unidos, por tanto nos preocupa que el sector agroalimentario pague las consecuencias de un conflicto en donde nuestro sector, como siempre, va a ser el pagano de las decisiones geopolíticas que ocurran en el caso de España", ha criticado Torres.

Por este motivo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucia ha exigido al Ejecutivo en un vídeo remitido a los medios "retomar las relaciones diplomáticas con un país como Estados Unidos, para nosotros muy importante desde el punto de vista agroalimentario", mientras que ha deseado que "no se impongan ni aranceles ni trabas comerciales al libre comercio como consecuencia de un conflicto geopolítico".

En contexto, Sánchez ha trasladado este miércoles que la posición española frente al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es 'No a la guerra' y ha asegurado no temer a las "represalias" por mantener esta postura. Asimismo, después de que Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición y ha señalado que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".