Atienden a una mujer al chocar con su vehículo con un muro en Maracena (Granada) y sufrir daños aminorados por al airbag

Atienden a una conductora al colisionar su coche con un muro y sufrir daños aminorados por el airbag - POLICÍA LOCAL DE MARACENA

MARACENA GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario en la mañana de este sábado tras colisionar el vehículo con el que conducía contra un muro en la ciudad granadina de Maracena.

Así lo ha dado a conocer la Policía Local de este municipio en un publicación en sus redes sociales, en la que detalla que el choque se habría producido probablemente por un despiste de la conductora.

El cuerpo municipal de seguridad relata que el siniestro no causó daños en ninguna otra persona salvo en la propia conductora, la cual sufrío heridas leves aminoradas por el airbag. Finalmente, una ambulancia la trasladó a un centro sanitario para ser atendida.