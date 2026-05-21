La atmósfera de Granada mantiene los niveles extremos de polen de olivo y gramíneas

La atmósfera en Granada registra niveles extremos de polen de olivo y altos de gramíneas y parietarias según la UGR. - UGR

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las floraciones del olivo y las gramíneas continúan activas, y se siguen registrando en Granada niveles extremos de polen en el aire, los cuales, junto con los niveles altos de parietarias, provocan que el riesgo de alergia respiratoria en la población sensibilizada sea extremo.

Pese a encontrarse con estos registros, la Unidad de Calidad Biológica del Aire (UCBA-UGR), que informa puntualmente de este tipo de datos, no ha detectado que las concentraciones polínicas en estas fechas sean inusuales.

Así, prevén que estos niveles se mantengan la próxima semana, y alertan a la población de que, en caso de producirse ráfagas de viento, los niveles de polen en el aire pueden aumentar aún más.

Como mecanismos de prevención, la UCBA-UGR aconseja seguir las pautas farmacológicas que el médico haya recomendado, así como el uso de mascarillas FPP2 y gafas de sol en la calle, mantener las ventanas cerradas de las viviendas, lugares de trabajo y habitáculos de transporte para evitar que el grano de polen entre en contacto con la conjuntiva de los ojos (provocando conjuntivitis y lagrimeo) o en las vías respiratorias (induciendo rinitis, estornudos e incluso asma).

Dadas las elevadas concentraciones polínicas del aire, se recomienda que, al llegar a casa, se lave la cara y se enjuaguen los ojos y fosas nasales con agua fresca y, si es posible, ducharse y cambiarse de ropa. Durante la época de niveles extremos de polen, es aconsejable secar la ropa y sábanas dentro de casa o en una secadora, puesto que el polen podría quedarse impregnado en los tejidos provocando síntomas alérgicos.