Aucorsa despliega el pago con tarjeta y teléfono móvil en la totalidad de su flota

Archivo - Interior de un autobús de Aucorsa en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha completado este jueves la instalación de los dispositivos que posibilitan el pago con tarjeta de crédito a bordo de sus vehículos. Desde esta jornada, la flota completa de la empresa municipal, integrada por 142 autobuses, ofrece esa posibilidad a los usuarios del transporte público de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, este paso se produce tras un período de una semana de pruebas para el nuevo sistema, realizado en la línea 3 y en el servicio especial al aeropuerto de Córdoba. En apenas siete días, se han registrado 1.530 validaciones de tickets de viaje. Por días, la jornada de este miércoles ha sido la que mayor número de pagos con esta modalidad acumula, con un total de 220 validaciones. Le siguen el jueves 18 de junio, con 216; el sábado 20 de junio, con 211, y el viernes 19 de junio, cuando se registraron 190 pagos con tarjeta.

El presidente de la empresa pública de autobuses, Bernardo Jordano, ha definido las cifras como "un éxito rotundo" antes de incidir en que "durante los últimos diez días, el sistema no ha registrado ninguna incidencia destacable, por lo que hemos sido capaces de reducir el período de pruebas en condiciones de servicio real de forma extraordinaria".

Aucorsa había previsto una fase de testeo de entre 25 y 30 días, pero finalmente, la totalidad de autobuses de Córdoba ofrecen la posibilidad de pago con tarjeta y teléfono inteligente apenas una semana después de comenzar su implantación.

Por el momento, se permite la adquisición tanto del billete sencillo como del billete especial, pero el presidente de la empresa municipal ha recordado que "pronto se sumará el bonobús digital, de forma que el pago y la recarga del mismo pueda realizarse igualmente desde el 'smartphone'".

CASI 144.000 EUROS

El nuevo servicio se presta en el marco del contrato de adquirencia bancaria adjudicado por Aucorsa por un importe de 143.799,68 euros; con objeto de la implantación, soporte, mantenimiento y operación de la plataforma para la gestión de los pagos durante los próximos cinco años. Un sistema cuyo desarrollo ha pasado por varias fases, desde el diseño funcional, la integración de los sistemas de billetaje, la incorporación de las redes de autorización de pago, la homologación del sistema bajo el estándar Europay Mastercard Visa (EMV), la realización de pruebas de laboratorio y la práctica de comprobaciones en un entorno controlado.

El delegado de Movilidad ha asegurado que "con esta medida se da respuesta a una de las principales demandas que hacía la ciudadanía, al mismo tiempo que se coloca a la empresa pública de transporte en un ránking privilegiado a nivel nacional". Al respecto, ha detallado que "se va a implementar una campaña informativa a través de las pantallas interactivas que están instaladas en las paradas de autobús, de forma que los viajeros conozcan que ya cuentan con esta posibilidad", ha comentado.