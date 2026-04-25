Aucorsa integra el sistema de posicionamiento de sus autobuses para ofrecer información en tiempo real en Córdoba

Archivo - Imagen de archivo de un autobús de Aucorsa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha completado la integración de sus sistemas de datos con la plataforma Google Maps. De esta forma, la información relativa a la red de transporte público de la ciudad se despliega de forma dinámica en la aplicación, permitiendo a cualquier usuario planificar sus desplazamientos con datos actualizados al instante.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, esta actualización del servicio ofrece a los ciudadanos acceso a la ubicación en tiempo real de los vehículos de cada línea, lo que posibilita conocer con exactitud la progresión del autobús por el viario urbano.

Además, a diferencia de los horarios teóricos, los tiempos de llegada que muestra la aplicación están ahora ajustados a la situación real del servicio y a las condiciones del tráfico en cada momento del trayecto.

El presidente de Aucorsa y delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha señalado que "el objetivo de esta integración es que el ciudadano tenga en su mano información precisa y fiable, de tal forma que pueda escoger la ruta más eficiente en todo momento y reducir su tiempo de espera en parada".

De igual forma, ha indicado que "se ha previsto un apartado de avisos de incidencias, donde se reflejarán de manera automática desvíos, cortes de tráfico o cualquier alteración que afecte al recorrido habitual de las líneas".

La elección de una plataforma de uso generalizado como Google Maps busca garantizar la accesibilidad del servicio sin que el usuario deba descargar aplicaciones adicionales ni realizar registros previos. Según ha apuntado el Consistorio, esta disponibilidad de datos resulta de especial utilidad tanto para los viajeros habituales que dependen de la puntualidad para sus desplazamientos diarios como para los usuarios ocasionales y turistas, que encuentran en este sistema una guía más sencilla para orientarse en la red de transporte de la ciudad.

Al tratarse de una gestión de información dinámica, los datos se actualizan de forma constante durante toda la jornada. Esto asegura que cualquier cambio en la planificación del servicio o imprevisto en la vía pública pueda visualizarse de inmediato a través de los dispositivos móviles.

Por ello, el presidente de Aucorsa confía en que este paso se traduzca directamente en una "mejora de la experiencia de todos nuestros usuarios" y ha recordado que la información en tiempo real está disponible desde este mismo momento en la app oficial de Google Maps.

Para Jordano, esta actualización supone "seguir avanzando hacia una empresa pública adaptada a nuestros días y hacerlo con el respaldo de una tecnología fiable y segura". En este sentido, el concejal ha puesto de relieve que "una vez incorporada esta innovación al funcionamiento habitual de nuestra empresa y a nuestra flota, solo tenemos que mantenerla, pero no se convierte en una responsabilidad más del Ayuntamiento la actualización permanente de una aplicación dedicada, que además tendría mucho menos éxito entre los usuarios y nos requeriría activar una campaña de promoción específica".