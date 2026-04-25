El PP de Huelva valora la apuesta de Moreno por la dependencia en Huelva con 608,21 millones invertidos

La candidata número uno por la provincia de Huelva a las próximas elecciones andaluzas y coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en su visita a Lucena del Puerto. - PP DE HUELVA

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno por la provincia de Huelva a las próximas elecciones andaluzas y coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha valorado el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con la dependencia en la provincia de Huelva, con una inversión de 608,21 millones de euros en esta legislatura, una cifra que "duplica ampliamente los 258,47 millones destinados por el PSOE en su última etapa al frente de la Junta".

Así lo ha manifestado López este sábado durante su visita a las obras de construcción del nuevo centro de día para personas mayores en situación de dependencia de Lucena del Puerto, una actuación a la que el Gobierno andaluz ha destinado más de 638.000 euros y que contará con un total de 32 plazas.

Al hilo, la cabeza de lista por Huelva a las elecciones del próximo 17 de mayo ha explicado que esta subvención forma parte de la inversión sin precedentes de 134 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation que el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado a la construcción, adaptación y reforma de más de un centenar de residencias y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia en toda Andalucía. En el caso de la provincia de Huelva, estas ayudas han supuesto una inversión de 9,2 millones para un total de once proyectos.

"Esta apuesta decidida por la dependencia forma parte del profundo cambio que hemos llevado a cabo en el sistema de la dependencia y que está dando resultados", ha señalado López, para recalcar que "somos conscientes de que queda mucho por hacer, veníamos de una gestión del sistema de la dependencia del Partido Socialista en el que se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema".

En este sentido, ha remarcado que "la gestión del gobierno de Juanma Moreno está dando resultados", como reflejan los datos en la provincia de Huelva, que actualmente registra "récord en personas atendidas y prestaciones". Así, ha explicado que, desde 2018 y hasta ahora, el número de personas atendidas ha aumentado en un 78 por ciento, y las prestaciones en más de un 111 por ciento. "Los datos corroboran el relato", ha puntualizado.

A ello, ha continuado López, se suma otro dato histórico, "la mejora en los tiempos de espera, que hoy se sitúan en 464 días, el más bajo de los últimos quince años", un dato que contrasta "con los 1.275 días --tres años y medio-- que se alcanzaron cuando el PSOE gobernaba en Andalucía".

Por último, ha dejado claro que "queremos continuar con esta firme apuesta por mejorar el sistema de la dependencia y seguir avanzando para ayudar a quienes más lo necesitan con gestión, humildad y trabajo diario".

Por su parte, el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, ha destacado la importancia del futuro centro de día para el municipio, subrayando que se trata de "un proyecto muy esperado y necesario para nuestros vecinos".

